Acuerdos en minería: Curtin University visitará la facultad de Ingeniería

Desde este martes 16 hasta el miércoles 17 de septiembre, autoridades de la Curtin University, de Australia, recorrerán distintas unidades académicas y de investigación de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ. El objetivo es avanzar en acuerdos de formación e investigación vinculados a la minería.