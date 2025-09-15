La delegación de la prestigiosa institución australiana llega a San Juan tras un primer encuentro virtual realizado en julio, y ahora busca consolidar instancias de cooperación con la UNSJ. La propuesta incluye experiencias académicas de corta duración para estudiantes, docentes y egresados en ambas universidades.
Acuerdos en minería: Curtin University visitará la facultad de Ingeniería
Desde este martes 16 hasta el miércoles 17 de septiembre, autoridades de la Curtin University, de Australia, recorrerán distintas unidades académicas y de investigación de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ. El objetivo es avanzar en acuerdos de formación e investigación vinculados a la minería.