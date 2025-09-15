"
Acuerdos en minería: Curtin University visitará la facultad de Ingeniería

Desde este martes 16 hasta el miércoles 17 de septiembre, autoridades de la Curtin University, de Australia, recorrerán distintas unidades académicas y de investigación de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ. El objetivo es avanzar en acuerdos de formación e investigación vinculados a la minería.

La delegación de la prestigiosa institución australiana llega a San Juan tras un primer encuentro virtual realizado en julio, y ahora busca consolidar instancias de cooperación con la UNSJ. La propuesta incluye experiencias académicas de corta duración para estudiantes, docentes y egresados en ambas universidades.

Durante su estadía, los representantes de Curtin University mantendrán reuniones con directivos y equipos de investigación de la Facultad de Ingeniería. La agenda contempla visitas a diferentes institutos y laboratorios.

Cronograma de visitas

Martes 16 – 10:30 h

  • Instituto de Energía Eléctrica (IEE)
  • Instituto de Automática (INAUT)
  • Instituto de Ingeniería Mecánica (IIM)
  • Instituto de Biotecnología (INBIO)
  • Instituto de Diseño e Innovación en Hormigón (IDIH)
  • Instituto de Biotecnología (IBT)

Martes 16 – 14:30 h

  • Visita al LATEA – IEE

Con estas actividades, la UNSJ busca fortalecer la internacionalización de la formación académica y potenciar la investigación en áreas estratégicas como la minería.

