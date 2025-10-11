"
Corrientes

Milei en Corrientes: Estamos yendo por el camino correcto"

El presidente Javier Milei encabezó este sábado por la tarde un acto político en Corrientes, donde volvió a mostrarse cercano a la militancia y dio un encendido discurso con megáfono en mano, acompañado por Virginia Gallardo y Karina Milei. El evento formó parte de su gira por el norte argentino, que también incluyó una escala en Chaco, donde más temprano arengó a sus seguidores en la Plaza Belgrano de Resistencia y se reunió con el gobernador Leandro Zdero.

La visita a Corrientes tuvo un tono marcadamente electoral: Milei pidió el voto para los candidatos locales de La Libertad Avanza (LLA) de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, y volvió a polarizar con el kirchnerismo.

Frente a una multitud que lo esperaba en las puertas del Hotel Turismo, el Presidente tomó el megáfono y ofreció un discurso breve pero enfático.

Estamos en un momento bisagra de nuestra historia, y tenemos que elegir entre este modelo que elegimos nosotros —por el cual bajan la inflación, la pobreza y la indigencia, por el cual terminamos con los piquetes y combatimos el narcotráfico— o el narcoestado nacido de los kirchneristas, con inflación, pobres y chorros”, lanzó Milei.

Sus palabras fueron interrumpidas por los cánticos de la militancia que respondía al unísono: “¡Nunca más, nunca más, nunca más!.

Milei pidió “no aflojar” y reforzó su mensaje electoral

El mandatario libertario insistió en que el país atraviesa una etapa clave de transformación y llamó a no bajar los brazos: “Si bien sabemos que queda mucho por hacer, estamos yendo por el camino correcto y eso nos va a traer prosperidad a todos. Les pido que no aflojen, que sigamos defendiendo este camino. Sepan que estamos a mitad de camino”, concluyó.

