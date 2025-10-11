Milei en Corrientes: Estamos yendo por el camino correcto"

“Estamos en un momento bisagra de nuestra historia, y tenemos que elegir entre este modelo que elegimos nosotros —por el cual bajan la inflación, la pobreza y la indigencia, por el cual terminamos con los piquetes y combatimos el narcotráfico— o el narcoestado nacido de los kirchneristas, con inflación, pobres y chorros”, lanzó Milei.

Sus palabras fueron interrumpidas por los cánticos de la militancia que respondía al unísono: “¡Nunca más, nunca más, nunca más!”.

Milei pidió “no aflojar” y reforzó su mensaje electoral

El mandatario libertario insistió en que el país atraviesa una etapa clave de transformación y llamó a no bajar los brazos: “Si bien sabemos que queda mucho por hacer, estamos yendo por el camino correcto y eso nos va a traer prosperidad a todos. Les pido que no aflojen, que sigamos defendiendo este camino. Sepan que estamos a mitad de camino”, concluyó.