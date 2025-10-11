El presidente Javier Milei encabezó este sábado por la tarde un acto político en Corrientes, donde volvió a mostrarse cercano a la militancia y dio un encendido discurso con megáfono en mano, acompañado por Virginia Gallardo y Karina Milei. El evento formó parte de su gira por el norte argentino, que también incluyó una escala en Chaco, donde más temprano arengó a sus seguidores en la Plaza Belgrano de Resistencia y se reunió con el gobernador Leandro Zdero.
Milei en Corrientes: Estamos yendo por el camino correcto"
