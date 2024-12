Milei afirmó que la expulsión de Kueider "es inválida"

A raíz de esto, Milei fue consultado por la iniciativa de Ficha Limpia que quedó trunca en la Cámara de Diputados: “Yo soy impulsor de Ficha Limpia. Hay cuestiones que pasaron en la sesión y cuestiones técnicas. En la sesión se sabía que no daban los números. Algunos de nuestros diputados, casi en un error infantil, se fueron. Pero si a los que había le suman los nuestros, tampoco se llegaba. Nadie dice que de Juntos por el Cambio faltaron 12. Y después hay algunos que, como fueron perseguidos políticamente, no les gustaba el proyecto. Cuando pasó esto, hablé con Lospennato y le dije ‘hagamos un proyecto nuevo’. Mi link, porque no soy una persona que sabe de Derecho, es con Luis Petri. Queremos Ficha Limpia con fair play, porque lo que pretendemos es que los chorros no estén adentro de la política”.

Y continuó: “El proyecto como está ahora, deja afuera a los buenos y mete a los chorros. Va en contra del objetivo de los argentinos que es sacar a los chorros. Hagamos un proyecto que contemple las trampas electorales que va a usar esta gente para evitar competir a los que pueden ganar”.

Luego, respecto de su plan de gobierno, el jefe de Estado expresó: “Nosotros pensamos en lo que es la vía de la gestión, de la política y de la batalla cultural. La de la política ya la saben, mi hermana en seis meses hizo un partido nacional, una cosa nunca vista. La otra es la gestión. Si gestionamos le ganamos al que sea. Hoy estaríamos sacando el 50% de los votos porque bajamos la inflación, el PBI está recuperando, la economía crece al ritmo del 10%. El PBI per cápita en la Argentina subió 120%. Nosotros recompusimos la confianza, hicimos bajar el resigo país y el dólar está igual a cuando asumimos”.

“La gente está mucho mejor. El tema es que hay un problema de microclima, que yo lo entiendo, de tipos que le han errado sistemáticamente y se niegan a ver los resultados porque no pueden aceptar que se han equivocado. Entonces todo el tiempo redoblan la apuesta y dicen barbaridades”, agregó. Y completó: “No puedo estar peleándome con todos todo el tiempo”.

“Los que defendemos las ideas de la libertad tenemos que estar todos juntos en una misma lista. Tenemos que terminar con los colectivistas y populistas de una vez. Tenemos que darles una paliza ejemplar para asegurarnos de que por 20 años no vuelvan y sacar a la Argentina del pozo”, manifestó.

En otro tramo de la entrevista, reiteró públicamente su respaldo a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien recientemente dio otra señal de distanciamiento del PRO y de acercamiento a La Libertad Avanza al afirmar en un discurso: “Yo quería dar un paso, y venía alguien que me frenaba... pero ahora no me frena nadie”. Esas palabras fueron destacadas por el mandatario: “Estaba amañatada. La gente que rodeaba a Macri vivía dinamitándole la gestión”, aseguró.

Para finalizar, también ratificó su postura contra las jubilaciones de privilegio. “No deberían existir. Dicho sea de paso, yo se la saqué a Cristina. Lo ideal sería eliminarla por ley para que la casta demuestre que está dispuesta a tomar los costos”.