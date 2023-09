Melconian: "Me daría bronca tener que tirar todo esto"

Dólar, blanqueo, retenciones: el plan económico de Carlos Melconian

Retenciones

"Con el campo le vamos a dar tipo de cambio equivalente para importación y exportación. Se le va a hacer pelota a la brecha. Le vamos a eliminar todas las distorsiones en materia de exportación. Vamos a reanudar el financiamiento del sector de la banca oficial. Toda la cuestión de créditos fiscales la vamos a reanudar y vamos a eliminar retenciones en vino, maní, tabaco, cítrico, forestal, papa, arroz, azúcar, forraje, hortaliza. Todo eso se elimina tal cual fue la pretensión. Confío ciegamente en el campo.

Las leyes que quiere mandar al Congreso

Modificar ley, decretos, reglamentación y resoluciones: modificar presupuestos, relaciones laborales, reforma previsional, reforma del Estado, reforma tributaria, AFIP, Aduana, Ley de Ministerios, Carta Orgánica del Banco Central, leyes vinculadas la sector energético y ley de emergencia económica.

Reforma laboral

"Del mercado laboral estamos con una gran anormalidad, con 22 millones de personas en condiciones de trabajar, llamado la población económicamente activa", aseguró el economista al tiempo que detalló que "dos millones (de hombres y mujeres) están desempleados, bajo, y 20 millones supuestamente están empleados. Ahora, cuando mirás el privado formal, son 6 millones. De 22, 20 tienen laburo, sí. Y 6 son privado formales, y el resto qué carajos son. Entonces empezás a bajar. 3,5 empleo público. 3,300 monotributo autónomo doméstica, desocupado y privado informal, 7,5 millones".

"Estamos siguiendo un modelo casual australiano, que está de moda, que lo estamos siguiendo y lo estamos mirando. El mayor dilema que tiene eso son las contingencias de la industria del juicio", informó.

Bajar las regalías de la minería

"Vino Gustavo Sáenz a charlar conmigo. ¿Sabés cuánto se lleva en Argentina? Argentina se lleva de litio, por ejemplo, el 3%, la provincia. O sea, de un millón de dólares lleva 30 mil dólares, Salta. Y de los 30 mil dólares creo que lleva 20 mil, Salta, y 10 mil el país", relató. "Entonces cómo no vamos a salvar así?. Y con el oro lo mismo y con todo. Hay que hacer algo, hermano. No, quiero que no se lleven el 3%", cuestionó.

Planes sociales

"Vamos a revisar planes sociales y vamos a desintermediar", sintetizó.

Elevar la edad jubilatoria

"Hay que distinguir entre el agujero de caja que tenemos el lunes a las 10 de la mañana, de la reforma estructural a la Macron, que es un cálculo actual, a la Macron y a Lacalle Pou, que es una reforma estructural para que empiece el 2050", compartió. "Vamos a la reformulación descentralizando con duración temporaria y eliminando superposiciones", afirmó.

Impuestos

"Vamos a hacer modificaciones al Impuesto a las Ganancias y al IVA", definió Melconian. "En administración tributaria tenemos que ver toda la sistematización, toda la tecnología, el personal, la reforma integral en la Aduana, cuestiones vinculadas a la percepción de empresas proveedoras, cambios en los regímenes de facilidades", propuso al tiempo que afirmó su intención de "bajar impuestos" aunque "caso por caso".

¿Qué va a pasar con las empresas públicas según Melconian?

Aerolíneas Argentinas

En caso de ser electa la fórmula de Juntos por el Cambio, para quien sería el ministro de Economía de Patricia Bullrich, la aerolínea de bandera "anda bien". "Si no está Aerolíneas, tenemos un quilombo. Ahora no me gusta que seis gremios paren. No ha llevado gran dinero Aerolíneas en este período porque no ha recibido transferencias, se endeudó", advirtió.

"Tenemos divididos servicio de rampa, intercargo, talleres de mantenimiento, simuladores de vuelo. Hay interesados en operarlos. Vos no tenés que privatizar como se hizo alguna vez, después se quedan con la cremita, te la tiran, se rajan", observó.

YPF: Melconian descarta privatizaciones

"No estamos pensando en ninguna privatización en el contexto actual", sintetizó. "Porque tiene un rol específico en el segmento energético. Pero no puede ser que vos vayas a YPF y te dicen, el de relaciones públicas de la Cámpora y maneja él la compañía. No, viejo, porque tenemos que eficientizarla. Tenés que ponerle un manager profesional", propuso.

AYSA

"Quiero investigar qué pasó cuando se privatizó. Estamos en contacto, tenemos un equipo trabajando ahí. La quiero hacer eficiente", expresó.

Importaciones

"Importaciones automáticas, situación previa al cepo", definió Melconian.

Blanqueo para trabajadores

"Va a haber una legalización popular. ¿Qué es una legalización popular? Un pequeño monto para que los que tienen dólar en el colchón lo puedan sacar, para comprarse un auto y no les rompan las pelotas de donde sacaste esa 10 lucas. Pero va a ser un monto bajo. Y no va a tener que pagar una penalidad", explicó.

Dolarización: Melconian la descarta

"Yo voy a ser tajante en eso, ¿sabes cuánto hay para dolarizar? Menos 10.000, no cero, menos 10.000. Ponés todo un conjunto de activos que valen cero, el Banco Central de Argentina está quebrado, su patrimonio es un invento", disparó el economista.

"Y entonces el argumento es que los bonos quebrados de 20 guitas van a llevarlo al exterior y te van a dar 50.000 palos para dolarizar. Muchachos, me gustaría decir háganlo, pero no tengo ganas de chocar. No hay ninguna chance de dolarizar en la Argentina, ninguna", completó.

Dólar e impuesto PAIS

"Vamos a suponer que asumimos mañana. El dólar oficial va a estar entre $440 y $550. No va a haber más impuesto país en el nuevo régimen cambiario entonces perdemos ahí recaudación, porque hoy la truchada del impuesto PAIS recauda", definió Melconian.

Mercado de capitales

"Argentina tiene un sistema bancario que si lo recuperamos, y un mercado de capitales, si lo recuperamos, con confianza y crédito, empieza a generarse la montaña. Intentaría que haya crédito en los bancos. Timba de dos meses no quiero", expresó.

FMI

"¿Sabés lo que le dije al fondo? Por favor, terminen el acuerdo con Argentina. Yo fui al fondo y le dije, miren, lo mejor que puede hacer, yo hablé con el FMI, y deben estar escuchando lo del fondo, lo mejor que pueden hacer, por favor, que esto termine", reveló.

"Que esto termine, reestructuren, y después nosotros quedamos pagando los intereses, discutiremos civilizadamente en un mundo. No se toca lo que se arregló hasta 2024", añadió.

Bimonetareidad y "convivencia" de monedas

"Bimonetaridad es empezar a elegir la moneda con la que quiero vivir. Elección de moneda, convivencia de moneda, no competencia", indicó.

Gasto público y replanteo de planes sociales

"Tenemos que ir a buscar dónde a 0,2 0,3 del PBI 0,4 del PBI empezamos a mirar el gasto público para ordenarlo nominalmente. Miramos los subsidios, miramos la plata de la política, miramos el replanteo de los planes sociales", afirmó.

Subsidios para los consumidores, no para las empresas

"No va a haber subsidio para el dueño del colectivo, se lo vamos a dar el subsidio al que tiene que subir, por eso lo vamos a meter en una tarjeta, con tecnología, con sistema, y no el curro de lo que se lo llevaba el dueño del colectivo y no saber cuánto subieron, cuánto fueron, ¿entendés? Entonces, todo eso se puede hacer porque hay tecnología para hacerlo y hay que tener la voluntad política para hacerlo, por eso cuando dicen no, Luz y gas lo mismo", concluyó.