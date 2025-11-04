Más de 2 millones de personas visitaron el sitio oficial en las primeras horas

Durante septiembre de 2025 el costo de vida subió un 2,1% con respecto a agosto, pero los precios del rubro de electrodomésticos no variaron tanto en lo que va del año. Aún así se sintió la inflación acumulada y este lunes el público pudo acceder a algunos valores "anteriores" con el inicio del CyberMonday.

Además, en la edición actual del CyberMonday hay comercios que ofrecen planes de pago de 12 cuotas sin interés, y hasta de 18, y además hay ofertas permanentes y activaciones de promociones “bomba” en determinados horarios.

Sambucetti aseguró que los productos más buscados destacan los aires acondicionados, seguidos por heladeras, celulares, lavarropas y televisores. De otros rubros, como el de indumentaria y calzado, las zapatillas fueron lo más requerido por el público.

En cuanto a números del comercio electrónico, Sambucetti sostuvo que durante el primer semestre facturaron $15 billones, lo que representó un aumento del 79% contra el mismo período del año anterior.

Tomando únicamente la cantidad de órdenes y pedidos, el monto asciende a $150 millones, incremento del 46% interanual.

El CyberMonday comenzó hoy y se extenderá hasta el próximo miércoles 5 de noviembre.