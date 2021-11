Macri llamó a honrar las deudas del país, en referencia a la negociación con el FMI

Macri citó conceptos vertidos este fin de semana por Carrió, socia en la coalición opositora Juntos por el Cambio, en el sentido de que "sin un nuevo contrato moral vamos al que se vayan todos".

https://twitter.com/mauriciomacri/status/1465104754128789512 “Sin un nuevo contrato moral vamos al que se vayan todos”. No podemos vivir en una comunidad deshonesta. No podemos vivir en la mentira. Esas fueron las palabras de Lilita ayer en el 20 aniversario de la Coalición Cívica. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) November 28, 2021

"No podemos vivir en una comunidad deshonesta. No podemos vivir en la mentira. Esas fueron las palabras de Lilita ayer en el 20 aniversario de la Coalición Cívica", expresó el ex presidente.

"´Sin confianza no hay desarrollo ni prosperidad´. Comparto las palabras de Lilita y sus conceptos, que hoy son más necesarios que nunca. Gracias", sostuvo en su cuenta el ex presidente.

Macri se expresó de ese modo en medio de la búsqueda del Gobierno de cerrar un acuerdo con el FMI, para el cual busca el apoyo de la oposición, al mismo tiempo que la ex presidenta Cristina Kirchner fue sobreseída en la causa "Hotesur".

Las palabras de Macri fueron una respuesta a la carta que Cristina Kirchner publicó a horas de haber sido sobreseída en una causa judicial por lavado de dinero, con la que la vicepresienta reapareció públicamente a través de su página oficial.

Titulada "De silencios y curiosidades. De leyes y responsabilidades", está dirigida especialmente a la oposición porque alienta expectativas acerca de su postura en un eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sin "hacerse cargo" de haber contraído esas deudas.

La vicepresidenta consideró este sábado que la decisión sobre un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) "siempre la tuvo, la tiene y la tendrá el Presidente de la Nación" y pidió que "a nadie lo engañen sobre quién decide las políticas en la Argentina", en una carta publicada en sus redes sociales.