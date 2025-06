Luciani y Mola rechazan el pedido de prisión domiciliaria de Cristina Kirchner

En su dictamen, los fiscales argumentaron que Cristina Kirchner no presentó razones de salud que justifiquen el arresto domiciliario. Señalaron además que el hecho de tener 72 años —uno de los ejes del pedido de su defensa— no obliga automáticamente a conceder ese beneficio, ya que la normativa establece que "podrá otorgarse", pero no lo impone.

Respecto a los motivos de seguridad planteados por la expresidenta, vinculados a su rol institucional y al intento de asesinato que sufrió en 2022, los fiscales indicaron que esas condiciones pueden ser abordadas adecuadamente en centros de detención, como los propuestos por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.