Los empleados de comercio lograron un aumento salarial del 5%

Cómo se aplicará el aumento y qué pasa con el bono

El esquema acordado prevé tres tramos consecutivos. El primero será de 2% a partir de abril, mientras que en mayo y junio se sumarán dos incrementos adicionales de 1,5% cada uno. De esta manera, el ajuste total se completará en el cierre del segundo trimestre.

Además del incremento porcentual, las partes definieron el pago de una suma fija no remunerativa de $20.000, que se suma a los 100 mil pesos que ya venían percibiendo los empleados, por lo que el bono pasará a ser de 120 mil pesos a partir de abril.

Ese monto se añadirá a las sumas no remunerativas que los trabajadores ya venían percibiendo y mantendrá ese carácter, es decir, no impactará en adicionales ni aportes.

El entendimiento tendrá vigencia desde el 1° de abril de 2026 y regirá como piso salarial para la actividad una vez que sea homologado por la Secretaría de Trabajo. En ese sentido, se aclaró que los valores resultantes constituirán el mínimo convencional, más allá de acuerdos particulares que puedan surgir en distintas jurisdicciones.