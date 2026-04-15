Llamativa subasta de la Aduana: ofrecen consolas de videojuegos

La cita es el próximo jueves 23 de abril en el siguiente link.

A partir de qué precio se subastan las Playstation 5

Hay consolas disponibles desde un precio base de $237.000.

El dinero obtenido será incorporado a las rentas fiscales. La recaudación por subastas acumulada al 31 de marzo de 2026 asciende a $ 78.555.696.

Debido a la gran cantidad de mercadería y la alta demanda que las subastas del organismo registran, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) realizará nuevos remates durante 2026 con el objetivo de generar más recursos para el Estado y potenciar la cercanía con el contribuyente.__IP__

De esta manera, se puede consultar el cronograma en www.arca.gob.ar/rematesysubastas.