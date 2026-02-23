"
La pista clave de la amante de El Mencho, la huida en el bosque y el ataque final

Tras décadas de evadir a la justicia con una recompensa millonaria sobre su cabeza, el máximo líder del CJNG fue abatido en un meticuloso operativo de las Fuerzas Especiales. Aquí la cronología oficial del cerco táctico en Tapalpa.

Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, comenzó su historial en el narcotráfico en la década de los noventa en el estado de Michoacán. Tras años de expansión violenta y control territorial, su historia llegó a su fin este 22 de febrero en un operativo milimétrico ejecutado por fuerzas federales.

De acuerdo con el reporte oficial en la Mañanera del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Ricardo Trevilla Trejo, la localización del líder criminal fue el resultado de un complejo trabajo de inteligencia militar central, el cual fue complementado con información estratégica del Gabinete de Seguridad y de agencias de Estados Unidos para mapear su red de vínculos.

El principio del fin ocurrió gracias al seguimiento de su círculo más íntimo. El 20 de febrero, los trabajos de inteligencia militar rindieron frutos al localizar a un operador de total confianza de "El Mencho". Este individuo cometió el error táctico que abriría la puerta al operativo: trasladó a la pareja sentimental del capo hasta un domicilio de seguridad en Tapalpa, Jalisco.

Un día después, el 21 de febrero, el operador de confianza abandonó el inmueble. Esto dio luz verde a los mandos federales para iniciar la fase de planeación e intervención. Ese mismo día, personal de élite de las Fuerzas Especiales del Ejército y de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional se movilizó al área con estricto sigilo, priorizando asegurar el factor sorpresa.

El Día D: el cerco, la huida en el bosque y el desenlace

Una vez que la inteligencia corroboró la presencia física del objetivo principal en el inmueble, la fuerza terrestre inició el despliegue para establecer el cerco de seguridad y efectuar la detención. La cronología de del domngo fue la siguiente:

  • El primer choque armado: Al detectar el cerco, el personal de seguridad de "El Mencho" abrió fuego inmediato contra los efectivos militares. Las fuerzas federales repelieron la agresión con superioridad táctica, dejando un saldo de 8 presuntos delincuentes abatidos en ese primer frente.
  • La huida hacia la maleza: Aprovechando el caos del enfrentamiento, Oseguera Cervantes logró escapar hacia una zona boscosa colindante, escoltado por su círculo de seguridad más cercano.
  • La persecución: Las Fuerzas Especiales no detuvieron la operación. Establecieron un nuevo perímetro de seguridad e iniciaron la persecución táctica internándose en el bosque, hasta lograr detectar al capo escondido en la maleza.
  • El ataque final: Tras un nuevo y violento intercambio de disparos en el área boscosa, "El Mencho" y dos de sus escoltas personales resultaron gravemente heridos. Durante este último enfrentamiento, un elemento militar también resultó lesionado.
  • La evacuación y fallecimiento: Con la situación controlada, el equipo de Sanidad militar ingresó a la zona cero. Tras una evaluación rápida, determinaron que era imperativo evacuar al líder criminal y a sus guardaespaldas. Sin embargo, la gravedad de las heridas cobró factura y los tres hombres fallecieron en el aire, a bordo del helicóptero militar.

La aeronave tuvo que aterrizar en Michoacán, donde los cuerpos fueron posteriormente trasladados a un avión caza que completó el viaje con destino a la Ciudad de México, marcando el final de una de las persecuciones más largas y costosas en la historia de la seguridad binacional.

