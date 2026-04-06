El rechazo de Milei a la eutanasia y el aborto: "La vida es un regalo que debemos honrar"

Sus declaraciones se inscriben en una postura que ya había expresado antes de asumir la presidencia, lo que desembocó en el debate respecto al caso de Castillo Ramos.

Asimismo, Milei se refirió a la eutanasia a partir del caso de la joven española que accedió a la muerte asistida tras una disputa judicial. "En lo personal, yo no estoy de acuerdo. Para mí la vida es un regalo que debemos honrar", sintetizó.

image

Sin embargo, el Presidente introdujo un matiz en relación con la decisión individual y la injerencia del Estado: "No puede ser peor estar muerto que tener una vida que no le gusta a alguien". No obstante, contrapuso: "Mientras lo que haga una persona no dañe a otros, yo no me meto en la vida de los demás. La decisión final es suya".

En la misma línea, Milei aseguró que, ante una situación concreta, intentaría persuadir pero no imponer su visión. "Yo hablaría con esa persona para convencerla de que no lo haga, pero sigue siendo su decisión", explicó.

En otro tramo de la entrevista, el mandatario libertario expresó su respaldo internacional "a Estados Unidos e Israel" y definió a este último como el "bastión de Occidente", luego de que la Justicia argentina confirmara el fin de semana la salida del país del encargado de Negocios iraní, Mohsen Soltani Tehrani.