La distribución del ingreso mejoró y tuvo el mejor registro desde 2022

Pese a que la gran parte del empleo creado en el tercer trimestre del año fue precario, el coeficiente de Gini, que mide el nivel de desigualdad de la sociedad en base al ingreso per cápita de una persona, mostró una mejora y se ubicó en el 0,431, marcando así su valor más bajo en ese período desde 2022, cuando el indicador alcanzó el 0,424. Esto muestra una mejora en la distribución del ingreso, incluso mayor a la de 2023, previo al inicio del gobierno de Javier Milei.