En una acordada extraordinaria y con conjueces para llegar a cinco ministros, la Corte Suprema de Justicia decidió suspender los efectos del artículo 154 del decreto 70/23. este viernes, un día nada común para las acordadas del máximo tribunal, que son los martes y jueves, se definió una medida cautelar interina que pone nuevamente en vigencia las restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros previstas en la ley de tierras. Lo hizo de urgencia, con dos conjueces y con un fallo dividido, que incluyó una dura disidencia de Carlos Rosenkrantz.
La Corte Suprema suspendió la derogación de la Ley de Tierras
El tribunal dictó una medida cautelar. El fallo fue dictado por los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti. los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci. Rosenkrantz votó en disidencia.