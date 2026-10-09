La Corte Suprema suspendió la derogación de la Ley de Tierras

En la práctica, la Corte revierte así los efectos que tuvo su propio fallo del martes pasado por el cual el decreto que desregulaba el acceso libre, sin limitaciones al capital extranjero a las tierras del país quedaba vigente.

Esa acordada generó tal reacción que tuvieron que sacar una nueva acordada diciendo que solamente se había desestimado el pedido del CECIM (ex combatientes) por el tema de fondo. Pero no había un pronunciamiento sobre la constitucionalidad del decreto desregulador. Ahora, con el apoyo de dos conjueces, se produjo este prinunciamiento que anula la permisividad del artículo 154 del decreto 70/2023.