La CGT realiza una marcha masiva a la Plaza de Mayo

Desde la CGT señalaron que “la reforma laboral es un ataque directo a las y los trabajadores. No es modernización: es ajuste y precarización. Buscan trabajadores baratos, disciplinados y sin voz”.

Además, señalaron que el proyecto “intenta arrasar con derechos históricos y golpear al movimiento obrero organizado.

Por su parte, desde ATE, Rodolfo Aguilar dijo: “Es todo verso, un chamuyo decir que con esta reforma se crea empleo. Se trata de una reforma propia de regímenes autoritarios, incluso peor que la que regía durante la dictadura. Este proyecto no resulta compatible con el sistema democrático”.

Luego agregó: “Jornadas de 12 horas y pago en especies. No podemos aceptar esta barbaridad. Los empresarios ya son dueños de las empresas y, con esta reforma, pasan a ser también dueños de nuestras vidas”.

“Vamos a contramano del mundo. Avalar jornadas de 12 horas y permitir el pago en especies resulta inhumano y esclavista. México aumenta el salario mínimo y avanza en la reducción gradual de la jornada laboral. España deroga una legislación regresiva y restablece derechos a los trabajadores, lo que impulsa el crecimiento de la economía y el empleo”, sostuvo el dirigente sindical.