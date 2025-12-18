"
La CGT realiza una marcha masiva a la Plaza de Mayo

Desde la CGT señalaron que “la reforma laboral es un ataque directo a las y los trabajadores. No es modernización: es ajuste y precarización. Buscan trabajadores baratos, disciplinados y sin voz”.

Este jueves 18 de diciembre, la Confederación del Trabajo (CGT) convocó una marcha hacia Plaza de Mayo en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei. La movilización de ATE hacia Plaza de Mayo partirá a las 13 horas desde Diagonal Norte y San Martín.

En esta misma línea, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro nacional y protestas en todo el país, con concentraciones frente a las casas de Gobierno provinciales.

El gremio de los trabajadores estatales también exige "una inmediata reapertura de paritarias para recomponer el poder adquisitivo perdido en los últimos dos años" y rechaza "la intención del Ejecutivo de recortar un 10% la planta estatal".

Además, señalaron que el proyecto “intenta arrasar con derechos históricos y golpear al movimiento obrero organizado.

Por su parte, desde ATE, Rodolfo Aguilar dijo: “Es todo verso, un chamuyo decir que con esta reforma se crea empleo. Se trata de una reforma propia de regímenes autoritarios, incluso peor que la que regía durante la dictadura. Este proyecto no resulta compatible con el sistema democrático”.

Luego agregó: “Jornadas de 12 horas y pago en especies. No podemos aceptar esta barbaridad. Los empresarios ya son dueños de las empresas y, con esta reforma, pasan a ser también dueños de nuestras vidas”.

“Vamos a contramano del mundo. Avalar jornadas de 12 horas y permitir el pago en especies resulta inhumano y esclavista. México aumenta el salario mínimo y avanza en la reducción gradual de la jornada laboral. España deroga una legislación regresiva y restablece derechos a los trabajadores, lo que impulsa el crecimiento de la economía y el empleo”, sostuvo el dirigente sindical.

