La CGT rechazó la reforma laboral y habrá una movilización "contundente"

image

Según explicó, el “plan de acción” de la entidad también contempla trasladar su postura a legisladores y gobernadores para intentar frenar el proyecto. “La CGT reclama estar en el lugar de debate con los legisladores, para discutir punto por punto”, añadió.

Sola dijo además que la central impulsará la judicialización de la norma para que se declare la “inconstitucionalidad” de varios de los artículos de la norma, que “van en contra de los principios protectores del trabajo”.

Sola brindó la conferencia de prensa desde la histórica sede de Azopardo 802, en el Bajo porteño, después de una reunión de Consejo Directivo que tomó más de dos horas, y donde estuvo acompañado por los cotitulares Cristian Jerónimo y Octavio Arguello, entre otros dirigentes.

El referente sindical anunció también que la central resolvió llevar la misma postura de rechazo de rechazo a las “80 delegaciones regionales” de la organización para que, con la “territorialidad que tiene la CGT, se exprese en cada lugar en rechazo y para que en las capitales provinciales hablen con los diputados y gobernadores para llevar el mismo mensaje”.