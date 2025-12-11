La CGT rechazó la reforma laboral y habrá una movilización "contundente"
El cotitular de la central Jorge Sola, expresó en conferencia de prensa que la movilización se realizará el próximo jueves 18 de noviembre a las 18 horas hacia Plaza de Mayo.
El Consejo Directivo de la CGT rechazó la reforma laboral que impulsa el Gobierno, al advertir que el país está “empobrecido, sin inversión económica y que sufre industricidio”, y anticipó que llevará adelante una movilización a Plaza de Mayo el jueves próximo a las 18.
Durante una conferencia de prensa, la central obrera sostuvo que la Argentina atraviesa un escenario de “empobrecimiento”, caída de la inversión económica y un proceso que describieron como “industricidio”. En ese contexto, cuestionaron que no hubo instancias de “diálogo” con empresarios y trabajadores.
“Queremos discutir punto por punto”, manifestaron desde la CGT
El secretario general Jorge Sola fue quien expuso la postura del Consejo Directivo y afirmó que la CGT se opone “a cada uno de los puntos” incluidos en la reforma, al señalar que promueve condiciones más precarias y empuja hacia la informalidad laboral.
Según explicó, el “plan de acción” de la entidad también contempla trasladar su postura a legisladores y gobernadores para intentar frenar el proyecto. “La CGT reclama estar en el lugar de debate con los legisladores, para discutir punto por punto”, añadió.
Sola dijo además que la central impulsará la judicialización de la norma para que se declare la “inconstitucionalidad” de varios de los artículos de la norma, que “van en contra de los principios protectores del trabajo”.
Sola brindó la conferencia de prensa desde la histórica sede de Azopardo 802, en el Bajo porteño, después de una reunión de Consejo Directivo que tomó más de dos horas, y donde estuvo acompañado por los cotitulares Cristian Jerónimo y Octavio Arguello, entre otros dirigentes.
El referente sindical anunció también que la central resolvió llevar la misma postura de rechazo de rechazo a las “80 delegaciones regionales” de la organización para que, con la “territorialidad que tiene la CGT, se exprese en cada lugar en rechazo y para que en las capitales provinciales hablen con los diputados y gobernadores para llevar el mismo mensaje”.