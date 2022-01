Katopodis afirmó que acuerdo con el FMI "permite reafirmar el crecimiento del país"

También remarcó que "otra cosa que siempre tuvo clara el presidente" es que "no había forma de plantear un horizonte, un rumbo económico con esta carga, con esta mochila que nos dejaron", y que "en esta negociación no íbamos y no vamos a entregar la obra pública".

Para Katopodis, "este es un acuerdo que permite reafirmar un camino y una apuesta por el crecimiento del país".

Señaló que "lo que ellos querían era que el déficit cero sea mañana, pretendían repetir la historia de fracasos, de acuerdos que ponían por delante el ajuste, la reducción del gasto y metas fiscales que no sólo eran imposibles de cumplir, sino que eran a costa de los sectores medios y el sector de los trabajadores".

En este sentido, recordó que "en los noventa en nombre de estos acuerdos se vendieron empresas públicas, en el 2001 se redujeron las jubilaciones y el salario de los trabajadores, en el 2018 se paralizó toda la obra pública".

En cambio, señaló que actualmente "tenemos un Ministerio con más de 3.700 obras en todo el país; cuando llegamos hace poco más de dos años había 318, de las cuales el 70 por ciento estaban paralizadas por falta de pago. Hoy podemos garantizar mantener este nivel de inversión, más de 200 mil puestos de trabajo están organizados alrededor de la obra pública", además de que llevamos "15 meses consecutivos de recuperación del sector de la construcción".

Se refirió además al viaje que realizará el presidente Fernández la semana próxima a China y destacó que "hay proyectos muy importantes de infraestructura que llevamos para negociar con el gobierno chino; el puente Chaco- Corrientes, o como es uno de los acueductos mas importante en el país como es en el Gran Formosa".

"Son grandes obras imposibles de encarar si no dábamos este paso", concluyó Katopodis.