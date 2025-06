Fue entonces cuando Karina Milei compartió una anécdota de la época de campaña, que generó polémica en las redes. "Vino una persona y me dijo '¿Dónde querés poner esa cosa?'. Yo le dije 'vos estás afuera de esta reunión y no trabajás más conmigo'. No solo lo echamos de la reunión, sino que lo echamos. Nunca más volvió", relató.

Ante la revelación, el conductor "Tronco" intentó disculparse, aclarando que su intención era referirse al perro como una "cosa hermosa", aunque no lo había dicho explícitamente.

"No me hagan sentir temor. Viví el temor y el frío del Jefe", comentó "Tronco", aludiendo al temperamento de la hermana del Presidente.