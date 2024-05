Javier Milei admitió que podría postergarse el Pacto con los gobernadores

Con esto, el jefe de Estado ratificó los dichos de su ministro del Interior, Guillermo Francos, quien fue el primer funcionario en deslizar que el acuerdo previsto con gobernadores, previsto para el 25 de mayo, podría ser aplazado hasta tanto se sancione el proyecto oficialista en el Senado.

“Puede ser que algunos no estén proclives a terminar esto para el 25 de mayo, tampoco me parece tan importante. Si se termina, bien; y si no se termina, veremos qué hacemos con el Pacto de Mayo: si lo hacemos en mayo, si lo postergamos o si lo hacemos sin que esté la ley”, había anticipado Francos.