Iniciaron un sumario contra la jueza Makintach en la Corte bonaerense

La titular del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de San Isidro acumula tres pedidos de juicio político, luego de las denuncias de los diputados provinciales de La Libertad Avanza Agustín Romo, Fernanda Campognoni y Florencia Retamozo.

El otro denunciante es el ex jefe de custodia de Maradona Julio César Coria, quien estuvo detenido por presunto falso testimonio durante el juicio. Coria presentó la queja bajo la representación legal del abogado Gastón Marano, a la vez que el tercer pedido fue radicado por el titular de la ONG Fundación por la paz y el Cambio Climático, Fernando Míguez.

"Lamento que no me crean, yo no conocía este material", sostuvo Makintach cuando pidió la palabra durante la audiencia de este martes y apuntó contra los medios de comunicación por "el escarnio y el acoso" que sufrió en sus redes sociales.