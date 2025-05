La jueza Julieta Makintach, afuera del juicio por la muerte de Maradona

La jueza aceptó la recusación planteada por las partes en el juicio por la muerte de Diego Maradona, pero se defendió: "Yo nunca vi ese guión, no es mío. Nunca lo leí en mi vida", aseguró ante el Tribunal antes de la decisión.

"Di una entrevista y la última vez que yo hablé fue el día antes de entrar a este debate, nunca más", agregó. "Espero que el juicio pueda seguir sin mí. Espero que no haya más demoras. Lo lamento en el alma". Enfatizó.

"Fue desprolijo. No me puedo hacer cargo", subrayó la magistrada y aclaró que "no tengo más que hacer lugar a la recusación planteada". Ahora se realiza un cuarto intermedio para saber cómo seguirá el juicio, si con otro magistrado, o se anula.