Impulsada por la minería y el agro, la economía creció en enero

Según el titular del Palacio de Hacienda, el EMAE en enero “alcanzó un nuevo máximo histórico, tanto en la serie desestacionalizada como en el indicador tendencia-ciclo”. Señaló además que “en términos interanuales, el indicador registró una expansión de 1,9% y se ubicó 8,3% por encima del nivel de enero de 2024″.

Todos los sectores que crecieron en enero, según el EMAE

De los sectores relevados por el indicador, hubo diez que mostraron mejoras contra enero del año pasado, entre los que se destacaron la actividad de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, seguida de Explotación de minas y canteras. “La suma de ambos sectores aportó 1,7 puntos porcentuales al crecimiento interanual del EMAE”, indicó el informe.

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Por su parte, cinco sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destacan Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-3,2%) y Electricidad, gas y agua (-3%). Estos sectores, junto con Industria manufacturera (-2,6%) y Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-1,6%), le restaron 0,9 a la variación interanual del EMAE.

Pesca: 50,8%

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: 25,1%;

Explotación de minas y canteras: 9,6%;

Intermediación financiera: 7,7%;

Impuestos netos de subsidios: 2,3%;

Transporte y comunicaciones: 2,3%;

Servicios sociales y de salud: 0,8%;

Construcción: 0,5%;

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: 0,5%;

Enseñanza: 0,2%;

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales: 0,1%.

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Las actividades con mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE en enero fueron Agricultura, ganadería, caza y silvicultura y Explotación de minas y canteras. En contraposición, las ramas de actividad con mayor incidencia negativa fueron Comercio mayorista, minorista y reparaciones e Industria manufacturera.

Cuáles fueron los sectores que cayeron en enero, según el INDEC

Comercio mayorista, minorista y reparaciones: -3,2%;

Electricidad, gas y agua: -3%;

Industria manufacturera: -2,6%;

Hoteles y restaurantes: -2,2%

Administración pública y defensa; planes de seguridad social y de afiliación obligatoria: -1,6%.