“Hubo pedidos de los gobernadores mucho más riesgosos que salir a caminar una hora”, afirmó Alberto Fernández

El presidente afirmó que no hay “conflicto” respecto a la posibilidad del esparcimiento durante la cuarentena. Aseguró que la iniciativa había sido adelantada a los mandatarios provinciales.

La posibilidad de habilitar las salidas recreativas en el marco del aislamiento por el coronavirus​ provocó la primera diferencia entre el Gobierno nacional y las provincias, a partir de la negativa que plantearon la mayoría de los gobernadores a permitir los paseos de una hora que habilitó el decreto presidencial del sábado. Y si bien Alberto Fernández afirmó que "no hay conflicto", reveló que algunos mandatarios provinciales le pidieron habilitaciones más riesgosas.

"Nuestra recomendación es tener en cuenta todos los aspectos. Cuando uno veía los reclamos de los gobernadores, había pedidos mucho más complejos. Por ejemplo, poner en marcha la actividad automotriz. Permitir que las fábricas funciones en zonas aledañas a las grandes ciudades es mucho más riesgoso que la gente salga una hora", sostuvo el mandatario.

Así, puso como ejemplo el pedido de la Ciudad de Buenos Aires para habilitar los servicios de "take away", es decir, retirar comida de los locales. "Eso significa salir a la calle, como mínimo, 45 minutos. Por eso entendimos que esto podíamos hacerlo", aclaró.

En declaraciones a radio Con Vos, Fernández explicó además que "en el decreto, desde el inicio estaba que cada jurisdicción podía regular" el tema de las salidas, y si bien dijo que "no hay conflicto", sí admitió que es "un punto de tensión".

El Presidente aseguró además que la decisión de incluir en el decreto que extendió la cuarentena hasta el 10 de mayo la posibilidad de las salidas recreativas fue comunicada a todos los gobernadores en la videoconferencia previa al anuncio oficial que encabezó el sábado, aunque admitió que cometió un error al no explicar públicamente que la facultad de la implementación iba a quedar en manos de cada distrito.

"Debería haber aclarado que los gobernadores tenían la posibilidad de reglamentar la salida. La verdad, se me pasó", explicó.

"Los gobernadores tienen vocación de cuidar a su gente, pero tampoco podemos mantener a la gente encerrada, porque no resiste. Cuidarnos no puede ser un sacrificio, sino motivo de alegría. Tampoco se puede convertir en penuria el aislamiento, eso es todo. Los gobernadores e intendentes tienen que estar encima del tema, como ya lo están hoy", siguió Fernández.

El mandatario argumentó la medida, basada en la "salud psicológica" de la población: "Ahora cuando hablamos de preservar la salud, también tenemos que preservar la salud psicológica de la gente. Porque el 911 en los últimos días recibió pedidos que exigieran atención psicológica y eso también hay que tener en cuenta. Y además hubo cierto relajamiento social, que no es más ni menos que el reclamo de tener algún tipo de permiso para salir".

El mandatario aseguró que que los gobernadores de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires hablaron con él antes de emitir el comunicado conjunto en el que anunciaron que no permitirían las salidas recreativas."El comunicado que sacaron los gobernadores antes lo hablaron conmigo. Y yo dije que me parecía bien si ellos sentían que no podían controlar el tema. Todos queremos preservar la salud", contó.

"Nosotros resolvimos lo que resolvimos, sabiendo que esto se podía reglamentar de algún modo. Por ejemplo que los números pares salgan a la mañana y los impares a la tarde, con lo cual la posibilidad de controlar se facilita. Nosotros deseamos eso porque entendemos que son realidades diferentes", explicó.

Sobre las "realidades diferentes", Fernández puso como ejemplo a La Matanza. "Cuando te metés en La Matanza y ves barrios tan populosos con gente circulando, donde tuvimos que convertir la cuarentena en cuarentena comunitario, te das cuenta de que hay otro problema. Y cómo yo no voy a respetar lo que dice el intendente. Claro que estoy de acuerdo".

