Gobernadores de JXC le reclamaron a Francos compensar las deudas

Uno de los mandatarios contó que se trataron “datos y cifras concretas” y que no se habló de política. En especial, plantearon inquietudes por resolver el tema de las cajas que no se transfirieron a los distritos, y las deudas mutuas. “Una propuesta es compensar unas con otras. Sería una solución de costo fiscal cero”, dijo. No obstante, otros hicieron planteos de tipo “político institucional”. En resumen, solicitaron que se agilicen también los mecanismos de resolución de asuntos puntuales y la interlocución. A grandes rasgos hubo señales de aceptación de parte de Francos, pero ninguna respuesta concreta, dijeron.

“Hay que revisar los criterios de saldo de deuda. Están arrancando con auditorías para arrancar en algún punto. Esto puede poner orden desde un punto de vista táctico”, deslizaron en el área económica de una de las provincias más importantes. Y aseguraron que Francos dijo que el Gobierno seguirá defendiendo el déficit fiscal cero y la no-emisión.

En el interior están inconformes con la respuesta que les da el Gobierno de que la economía se reactivará cuando lleguen inversiones en el marco del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) que acaba de aprobarse. “Eso va a mover a diez años. Pero necesitamos respuestas más concretas para reactivar. Tienen a los bancos con mucha liquidez, deberían, por ejemplo, mejorar las tasas de los créditos. Sino se los va a comer la recesión”, dijo un funcionario provincial.

Además, desde el interior del país pidieron obras, plazos, y redeterminación de precios. “Muchas de las obras tienen deudas con la Nación, que las empresas no quieren empezar por ese motivo”, describieron el problema a la salida del encuentro.

En la reunión también se discutió cómo llevar a cabo el Consejo de Mayo, el órgano creado por el Ejecutivo por medio de un decreto y que incluiría a representantes de los ámbitos político, empresarial y gremial, cuyo plazo de creación se vence dentro de dos semanas. Los gobernadores no eligieron a un representante, aún. Pero deslizaron que quizá podrían mandar delegados “rotativos” para ponerse de acuerdo. “Somos muchos con intereses muy vastos”, se atajó uno de ellos. Otro deslizó que debería ser alguien con conocimientos sobre economía y mencionó al entrerriano Rogelio Frigerio.

El encuentro se produjo en un día clave, tres horas antes de que Mauricio Macri asuma como titular de PRO, el principal socio del oficialismo, con quién Milei se reunió el lunes para distender el tenso lazo que los une. En el entorno del expresidente contaron que estuvo en contacto con los gobernadores amarillos para delinear la postura que le llevaron a Francos, aunque los mandatarios plantearon principalmente temas de sus distritos. Para esta tarde, se espera que Macri renueve el respaldo al jefe de Estado, pero marque algunos condicionamientos al oficialismo.

En la sede del Gobierno estuvieron nueve de los 10 representantes del interior: Jorge Macri (CABA); Leandro Zdero (Chaco); Ignacio “Nacho” Torres (Chubut); Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Carlos Sadir (Jujuy); Alfredo Cornejo (Mendoza); Marcelo Orrego (San Juan); Claudio Poggi (San Luis); y Maximiliano Pullaro (Santa Fe). Faltó Gustavo Valdés, de Corrientes, que no pudo asistir por motivos de agenda. También asistieron, el vicejefe de Gabinete del Interior Lisandro Catalán, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.