Fuerzas federales custodian las casas de familiares de "Maxi" Gerez en Rosario

Una fiscal rosarina, María de los Ángeles Granato, imputó hoy con prisión preventiva por dos años a Juan José Villazón y Claudia del Carmen Campos, padre del sindicado narco de "Los Pumitas" Cristian "Salteño" Villazón, justamente por amenazas a familiares de Gerez.

La fiscal sostuvo que el mismo día del crimen, el domingo 5 de marzo último, la pareja amenazó a familiares de la víctima "con el propósito de causar temor", mientras que los imputó por la tenencia de una pistola .22 y 15 cartuchos calibre .38 secuestrados al momento de ser detenidos, el lunes pasado.

También fue imputado en la misma audiencia un joven identificado como Walter Segovia, detenido el lunes junto a los padres del "Salteño", pero por delitos anteriores, detallaron fuentes judiciales.

Además, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) santafesino identificó hoy a un joven de 19 años, cuyas siglas son U.L.E, como el autor de un video casero en el que con la cara cubierta por una máscara exhibe un revólver y un cargador con balas, mientras amenaza con "dar todo plomo" a quienes no devuelvan los objetos que se llevaron de esas casas demolidas por los vecinos el día siguiente al crimen de "Maxi".

"Tiene pedido de captura y detención librado por el fiscal Federico Rébola", agregó el MPA en un comunicado oficial difundido esta tarde, en el que pide colaboración a la población para dar con el joven que se encuentra prófugo.

"Evidentemente, el vecino tiene miedo de que nos vayamos y somos responsables de que esto ocurra, por eso el compromiso asumido es quedarnos el tiempo que sea necesario y apropiado, para lograr la tranquilidad que necesita este barrio", dijo el ministro Brilloni en declaraciones a la prensa, durante una recorrida hoy por el asentamiento "Los Pumitas".

Consultado sobre el apoyo nacional mediante el envío de efectivos a Rosario, el ministro de Seguridad agregó: "Con el trabajo mancomunado que vamos a hacer con las fuerzas federales y de la provincia vamos a salir adelante".

No obstante, aclaró que la situación "no se soluciona solamente con fuerzas de seguridad. Estamos trabajando no solamente en ese aspecto sino con otras áreas, como la Municipalidad, haciendo trabajos de desmalezamiento y limpieza general, y trabajos de seguridad social. Es importante estar cerca del vecino".

Brilloni informó que mantuvo reuniones con los jefes de fuerzas federales y que la idea es extender el trabajo "el tiempo que sea necesario y hasta llegar a una pacificación del barrio".

Finalmente, consultado sobre los casos de policías imputados en los últimos días por su relación con grupos narcos, el ministro provincial dijo que "si hay funcionarios policiales que no acaten un comportamiento legal, reglamentario y ético, serán expulsados" y destacó que "la mayoría de la policía de Santa Fe ha demostrado compromiso y se ha jugado la vida en más de una oportunidad".

El crimen de "Maxi" Gerez fue el detonante de la reacción vecinal en ese asentamiento de Rosario, donde distintos grupos vinculados a bandas narcos se disputan el territorio.

De acuerdo a la pesquisa llevada a cabo por el fiscal rosarino Adrián Spelta, el niño de 11 años fue asesinado al quedar en medio de una balacera iniciada por un grupo narco que tenía como blanco a integrantes de una banda rival.

En ese mismo hecho, ocurrido durante la madrugada del 5 de marzo en "Los Pumitas", quedaron heridos a balazos tres primos de "Maxi" de 2, 13 y 14 años.

En el marco de la causa hay por el momento seis detenidos, entre ellos dos hermanos de apellido Castillo sospechosos de haber efectuado los disparos, mientras que el fiscal cree que hay dos presos del penal de Piñero que podrían tener vinculación, por lo que ordenó allanar el pabellón 9.

Puntualmente, fue allanada la celda ocupada por Alex Ibáñez, alias "Araña", un joven condenado a 3 años y 6 meses de prisión por ocultar un arma empleada en el asesinato de una adolescente en 2020.

Ibáñez está sindicato como "transero" del asentamiento "Los Pumitas" y es primo de los hermanos Maximiliano y Nicolás Castillo detenidos por el crimen del niño, dijo el fiscal Spelta a la prensa local.

Los hermanos Maximiliano y Nicolás Castillo fueron apresados durante la tarde del martes tras una serie de allanamientos realizados en Empalme Graneros, y quedaron a disposición de la Justicia como acusados de haber sido los autores materiales de la balacera contra un búnker de venta de drogas, que derivó en el homicidio del chico.

Según los investigadores, ese búnker de drogas es administrado desde la cárcel por el "Salteño" Villazón, un narco de 25 años que cumple una condena a 15 años de prisión por un triple crimen de familiares de otro hombre también preso por narcotráfico, Miguel Ángel "Caracú" Albornoz.

Al fiscal también le llamó la atención otro hombre detenido en el mismo pabellón de la cárcel de Piñero, identificado como Gustavo Marcelo Borda, condenado a 5 años y 6 meses de prisión como partícipe secundario del mismo crimen de la adolescente Ticiana Espósito, el mismo por el que el "Araña" Ibáñez fue condenado como encubridor.

Es que los investigadores descubrieron que la mujer detenida el lunes por la noche junto a dos hijos en una casa de Campodónico al 3200, donde se encontró el automóvil utilizado en la balacera que mató a "Maxi" Gerez, es la pareja de Borda.

Además, se encuentran apresados en la causa Brandon Alan R. (23), quien a la vez tenía orden de captura en otra causa de homicidio que investiga el fiscal Ademar Bianchini, precisaron voceros policiales.

Voceros judiciales indicaron, por su parte, que los seis detenidos vinculados al asesinato serán llevados a audiencia imputativa la semana que viene, el lunes o el martes.

Sobre tres de ellos recae la sospecha de su posible participación como coautores del asesinato de Máximo Gerez, mientas que la mujer y sus dos hijos estarían relacionados al encubrimiento del crimen por guardar en su vivienda el Honda Civic que se utilizó en la balacera al búnker del "Salteño".

"La investigación continúa, hay datos que se investigan sobre otros posible involucrados y se está analizando la información y la evidencia recolectada para confeccionar la imputativa", dijo a Télam un vocero de la Fiscalía.