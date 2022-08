Fernández dijo que hacen todo el esfuerzo para resolver el problema inflacionario

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy en Chaco que el Gobierno nacional hace todos los esfuerzos necesarios para "resolver el problema inflacionario", contexto en el que defendió su decisión de mantener abiertas las paritarias para que los salarios no pierdan poder adquisitivo a causa de la suba de precios. "Sepan que conozco del problema, que no me desentiendo y que lucho todos los días para ver cómo encontrarle una salida a un problema que, además, no es solo argentino, es un problema que se ha desatado en el mundo; nosotros no nos damos cuenta pero nos ha tocado vivir un tiempo muy ingrato", subrayó el jefe de Estado.