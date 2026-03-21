La economía argentina logró quebrar la tendencia recesiva y cerró el 2025 con una expansión del 4,4%, de acuerdo al último informe del INDEC. El dato no solo representa un alivio para el programa económico del Gobierno, sino que marca un hito estadístico: el Producto Interno Bruto (PBI) a precios constantes se ubicó un 1,1% por encima del promedio de 2022, alcanzando el nivel de actividad más alto de la historia argentina.
El PBI creció 4,4% en 2025 y alcanzó un máximo histórico
El fuerte impulso de la inversión y el consumo privado permitieron una recuperación tras el ajuste.