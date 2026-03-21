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El PBI creció 4,4% en 2025 y alcanzó un máximo histórico

El fuerte impulso de la inversión y el consumo privado permitieron una recuperación tras el ajuste.

La economía argentina logró quebrar la tendencia recesiva y cerró el 2025 con una expansión del 4,4%, de acuerdo al último informe del INDEC. El dato no solo representa un alivio para el programa económico del Gobierno, sino que marca un hito estadístico: el Producto Interno Bruto (PBI) a precios constantes se ubicó un 1,1% por encima del promedio de 2022, alcanzando el nivel de actividad más alto de la historia argentina.

El crecimiento anual estuvo traccionado por un sólido desempeño de la Formación Bruta de Capital Fijo (inversión), que saltó un 16,4%, seguida por un consumo privado que mostró una vitalidad del 7,9%. En el sector externo, las exportaciones también jugaron un rol clave con un incremento del 7,6%.

Sectores ganadores y perdedores

El informe de Cuentas Nacionales revela que 12 de los 16 sectores económicos finalizaron el año en terreno positivo. La intermediación financiera lideró el ranking con un crecimiento exponencial del 24,7%, beneficiada por la normalización del crédito y el mercado de capitales.

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  • Minería y Energía: El sector extractivo creció un 8,0%, consolidándose como un motor de divisas.

  • Turismo y Gastronomía: Hoteles y restaurantes subieron un 7,4%, reflejando la recuperación del gasto doméstico.

  • Agro: El sector agropecuario registró un alza del 6,2%, clave para la oferta de dólares.

  • La caída: En la vereda opuesta, la pesca (-15,2%) y la administración pública (-1%) mostraron los retrocesos más marcados, este último alineado con el recorte del gasto público.

"El PBI alcanzó un máximo histórico en 2025. Venimos de dos años de ajuste y hoy vemos los frutos de la estabilidad", destacó el ministro Luis Caputo a través de su cuenta en la red social X.

A pesar del festejo oficial, los indicadores de alta frecuencia de enero de 2026 sugieren una desaceleración. Según la consultora Orlando Ferreres & Asociados, la actividad se contrajo un 1% interanual en el primer mes del año, aunque mostró una leve mejora desestacionalizada del 0,4% respecto a diciembre.

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