El PBI creció 4,4% en 2025 y alcanzó un máximo histórico

El crecimiento anual estuvo traccionado por un sólido desempeño de la Formación Bruta de Capital Fijo (inversión), que saltó un 16,4%, seguida por un consumo privado que mostró una vitalidad del 7,9%. En el sector externo, las exportaciones también jugaron un rol clave con un incremento del 7,6%.

Sectores ganadores y perdedores

El informe de Cuentas Nacionales revela que 12 de los 16 sectores económicos finalizaron el año en terreno positivo. La intermediación financiera lideró el ranking con un crecimiento exponencial del 24,7%, beneficiada por la normalización del crédito y el mercado de capitales.