El último adiós a Morena: sus restos fueron velados en su casa

Luego marcharon a la casa de la víctima, donde tiene lugar un velatorio íntimo y con los seres más cercanos a la familia de la víctima.

“Quiero que vengan la mamá, los abuelos. Yo no les voy a hacer nada. Sólo quiero que vengan a ver a la More. Necesito que vengan por mi bebé, por la More. No tienen la cara de venir a verla”, aseguró Hugo, el padre de la niña, en relación a su ex esposa, quien estaba de viaje en Salta al momento del crimen.

Aparentemente, los padres estaban en conflicto tras su separación y la chica estaba al cuidado de su abuela materna.