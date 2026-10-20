En lo que va de 2026, el programa ATP ya capacitó a 19.000 sanjuaninos en los departamentos

De acuerdo con el informe presentado desde la Dirección de Empleo y Formación, 19.000 sanjuaninos participaron en talleres y cursos de formación, mientras que se registraron 25.500 inscriptos a capacitaciones a través de la página web y de operativos territoriales. A su vez, se cargaron 29.100 currículums en la plataforma del programa y se dictaron 550 cursos distribuidos en distintos puntos de la provincia. En materia de autoempleo, se aprobaron 400 proyectos vinculados con rubros como metalurgia, electricidad, gastronomía, panificación, industria textil, tecnología e innovación, entre otros.

Otro de los ejes del programa es la vinculación entre la formación y el ámbito laboral. Durante el período informado, fueron entrevistados 4.600 postulantes para realizar prácticas profesionalizantes y 700 personas realizaron o se encontraban realizando estas experiencias en industrias y comercios.

Para impulsar estas oportunidades, el ATP articuló acciones con más de 250 empresas, comercios y cámaras. También trabajó junto a 280 instituciones, entre uniones vecinales, clubes y asociaciones, para desarrollar cursos, talleres y prácticas en distintos puntos de San Juan.

En esta línea, se implementó el proyecto Perfiles en Acción, destinado a entrevistar a personas que realizaron capacitaciones del programa para identificar sus habilidades, talentos y perfiles, con el objetivo de facilitar su inserción laboral o detectar potenciales emprendedores. Las entrevistas están a cargo de practicantes avanzados de la carrera de Recursos Humanos, acompañados por un profesional del área.

Entre las iniciativas desarrolladas se encuentra el curso Formador de Formadores en Soldadura, que busca preparar capacitadores para ampliar y replicar la formación con estándares internacionales en distintos puntos de la provincia. La propuesta contempla la formación de 32 nuevos capacitadores que puedan transmitir estos conocimientos en los 19 departamentos.

El informe también destaca la realización de aproximadamente 50 obras prácticas en instituciones vecinales y clubes que facilitaron sus espacios para el dictado de cursos. De esta manera, quienes participaron de las capacitaciones pudieron aplicar los conocimientos adquiridos y, al mismo tiempo, generar mejoras útiles para las organizaciones comunitarias.

Entre los trabajos mencionados se encuentran instalaciones eléctricas, colocación de cámaras y alarmas, construcción de bancos de suplentes, barras de contención para espectáculos y tareas de plomería en vestuarios y cocinas de distintas instituciones deportivas de la provincia.

El ATP tuvo presencia en los 19 departamentos de San Juan y llegó a más de 380 barrios y distritos. El despliegue territorial permitió desarrollar actividades en localidades y zonas como Difunta Correa, San Expedito, Punta del Agua, Cochagual, Los Médanos, La Represa, Huaco, La Gran China, Villa Mercedes, Tudcum, Angualasto, Villa Iglesia, Las Flores, Tamberías, Barreal, Boca del Tigre y Villa Dominguito, entre otras.

Las capacitaciones abarcaron una amplia variedad de áreas, entre ellas metalurgia, metalmecánica, informática, turismo, sector agrícola, electricidad básica e industrial, electroneumática, automatización industrial y mantenimiento de maquinaria industrial. También se dictaron propuestas relacionadas con carpintería, plomería, mecánica, albañilería, gastronomía, industria textil, comercio, servicios, auxiliar de laboratorio, higiene industrial y hospitalaria, programación e inteligencia artificial.

Los resultados del período marzo-octubre de 2026 muestran el alcance territorial del programa ATP y la diversidad de herramientas de formación y prácticas impulsadas para promover el desarrollo de habilidades, las oportunidades laborales y los proyectos de autoempleo en San Juan.