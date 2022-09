El Presidente declaró que este viernes será feriado nacional

“Cristina sigue viva porque el arma no se disparó a pesar de haber sido gatillada”, expresó. Y agregó: “Este atentado merece el más enérgico repudio de todos los hombres y mujeres de la república. Estamos obligados a recuperar la convivencia democrática que se ha quebrado por el discurso del odio de distintos espacios políticos, judiciales y mediáticos”, agregó.

Por otro lado, el jefe de Estado manifestó que la “la paz social ha sido alterada” y llamo a “desterrar la violencia del discurso político y mediático y de nuestra vida en sociedad”.

“Me he comunicado con la jueza que investiga lo ocurrido y le he solicitado que esclarezca rápidamente las responsabilidades y los hechos. También le he solicitado que asegure la vida del acusado que hoy se encuentra detenido”, sostuvo el mandatario.

El Presidente se enteró del ataque en Olivos, y analizó con su equipo más cercano el tenor y el contenido del discurso, que finalmente fue coordinado con la propia Vicepresidenta. Según indicaron en el Ejecutivo, hablaron por teléfono.

Las frases de Alberto Fernández en cadena nacional