Sergio Massa no detiene su marcha a pesar de las noticias no tan buenas que dio el INDEC. A relevo de partes, no hubo sorpresas. Ni para los que pronosticaban el número de agosto ni para los que preveían su fuerte impacto social. A quien quiera escucharlo les dice que los datos inflacionarios no van hacer mella en su candidatura. Aunque aparezcan pitonisos que pronostican una inflación a fin de año bordeando el 200%. Como diría el Negro Olmedo, no me tienen fe. Pero el candidato, increíblemente competitivo, todo el tiempo está vendiendo fe y esperanza. Lo hizo en Tucumán frente a los gobernadores peronistas y lo repetirá en la gran marcha nacional que está a punto de emprender.