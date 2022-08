El oficialismo avanza en la prórroga de seis impuestos clave hasta 2027

El despacho fue emitido en el último tramo de la reunión de comisión -conducida por Carlos Heller-, tras el debate entre los legisladores y la exposición de la subsecretaria de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía, Claudia Ballestrini, quien expuso los motivos por los cuales el Gobierno nacional requiere la sanción de esta iniciativa.

El Frente de Todos, junto al diputado Frente de la Concordia de Misiones, consiguió un dictamen de mayoría que reunió 25 firmas sobre las de los 44 miembros que participaron de la reunión del cuerpo parlamentario, mientras Juntos por el Cambio anunció la presentación de un despacho de minoría en el que avalarán la prórroga de impuestos pero con modificaciones, informó el vicepresidente de la comisión Luciano Laspina (PRO).

El diputado de Córdoba Federal Ignacio Garcia Aresca no firmó despacho, ya que esa provincia reclama mecanismos de actualización de los importes adeudados a todas las provincias que no han transferido la Caja de Jubilaciones a la Nación y que hoy, con atrasos de a veces un año, se les paga sin actualización, indicaron fuentes de esa bancada.

Impuestos con prórroga: ¿qué busca el oficialismo?

La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo propone la extensión por cinco años de los impuestos de Ganancias y el Cheque, el Monotributo, de capital cooperativa y el adicional de Emergencia de los cigarrillos, mantener la vigencia hasta 2023 del Fondo para la Educación y de Promoción Cooperativa.

Otros de los impuestos que el Gobierno quiere extender son las asignaciones específicas en el IVA, como el impuesto a los pasajes al exterior previstos en la ley 25.997 con el cual se sostiene el Fondo Nacional del Turismo.

Ballestrini advirtió que si no se prorrogan los seis impuestos que vencen el 31 de diciembre del 2022 "se perderá el 32 por ciento de recaudación total, y las provincias perderán 13%", al responder una consulta en ese sentido del presidente de la bancada del Frente de Todos, Germán Martínez.

Según Ballestrini, "el objetivo de este proyecto tiene que ver con el financiamiento de políticas públicas y por eso es necesario mantener la integridad de esos recursos tributarios".

"La mayoría de estos impuestos son recursos coparticipables, que forman parte de los pilares de la recaudación y de los sistemas tributarios, y que además están formando parte de los supuestos de los recursos tributarios para el 2023", agregó la funcionaria, quien señaló que el "Impuestos de las Ganancias es uno de los pilares del sistema tributario, ya que representa 5 puntos del PBI".

Sobre Bienes Personales, Balestrini detalló que, tras hacer "una detracción del 10% destinado a Incucai, el 90% restante es coparticipable y una parte considerable dentro de la recaudación".

Con respecto a la ley del Cheque, Ballestrini señaló que "el impuesto a los Créditos y Débitos nació de una emergencia hace varios años, ahora se destina al Anses y esto quedó plasmado como destinación específica en 2017 -en el Gobierno de Cambiemos- tratando de fortalecerlo, así como el sistema previsional".

Impuestos: la visión del oficialismo

Desde el oficialismo, Martínez señaló que siempre desde la oposición pedían una ley aparte y ahora que "lo hacemos nos piden tratarla en forma separada si no nos dicen nos obligan a votar en contra" y destacó que acá "estamos discutiendo las prórrogas de los impuestos y las asignaciones específicas, no nos estamos metiendo en las estructuras internas de cada uno de ellos. No se está afectando ni modificando nada de lo que ya existe".

El legislador santafesino señaló que informes de provincias no oficialistas hablan de "colapso en las economías regionales, con lo cual deberíamos tener un gesto de cordura porque es razonable lo que estamos planteando".

Desde Juntos por el Cambio, Laspina informó que "como interbloque vamos a presentar un dictamen de minoría donde proponemos ampliar la prórroga de muchos impuestos y correcciones, en lo que creemos han sido puntos centrales de la contra reforma impositiva".

Señalo que "filosóficamente estamos de acuerdo en que los impuestos tradicionales que han financiado al Estado deben prorrogarse, como pasó en 2017" porque "no vamos a desfinanciar al Estado ni a las provincias", pero advirtió que "no podemos avalar que se haya se ha subido salvajemente el impuesto a los bienes personales" en relación con los cambios producidos a fines de 2021 y dijo que con el aumento de alícuotas y el mínimo de seis millones "hoy afecta a la clase media".

¿Qué necesita el Frente de Todos para tratar el proyecto?

Para poder tratar ese proyecto en la sesión que el oficialismo aspira a realizar el 31 de agosto próximo, es necesario que el Frente de Todos enhebre acuerdos con el Interbloque Federal y Provincias Unidas para tener garantizados los 129 legisladores necesarios para conseguir la prórroga de estos impuestos.

El FDT tiene 117 votos y necesita al menos una docena más para garantizar esa mayoría lo cual lo lograría con el respaldo de Provincias Unidas, Interbloque Federal, MPN, bloque Ser y los radicales que responden a los mandatarios de la UCR de Jujuy, Gerardo Morales; Corrientes, Gustavo Valdés, y Mendoza, Rodolfo Suárez.

Provincias Unidas ya tiene decidido aportar sus cuatro votos cuando se trate en el recinto de sesiones y el Interbloque Federal -que integran Identidad Bonaerense, socialistas y Córdoba Federal, y es presidida por Alejandro Topo Rodríguez- definirá su postura en los próximos días.

La iniciativa girada por el presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete Juan Manzur; y la ex ministra Silvina Batakis; es otro de los proyectos clave junto al Presupuesto 2023 que se está diseñando en la cartera que conduce el ministro de Economía, Sergio Massa.

La extensión de estos impuestos es fundamental para el Gobierno nacional porque se trata de un conjunto de tributos cuya recaudación es vital para sostener las políticas públicas de la Nación y las provincias, debido a que la mayoría de ellos son coparticipables.

Este paquete de impuestos fue prorrogado a fines de 2017 durante el Gobierno de Mauricio Macri por el término de cinco años y ahora el Poder Ejecutivo propone extenderlo otro lustro.