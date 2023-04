El mercado se mantiene atento a la cotización del dólar blue

Las cotizaciones cambiarias no tienen modificaciones desde el miércoles por el fin de semana largo. Las operaciones se reanudarán hoy lunes.

El dólar oficial hoy lunes 10 de abril cotiza a $ 210,50 para la compra y $ 218,50 para la venta en el Banco Nación. Mientras que el dólar turista opera a $ 437. El dólar mayorista se encuentra a $ 210,82 y $ 211,22, en sus puntas compradora y vendedora.

El Banco Central volvió a vender dólares de sus reservas en el mercado oficial de cambios el último miércoles, mientras el sector agroexportador espera la implementación del nuevo tipo de cambio diferencial que fue anunciado oficialmente por parte del ministro Sergio Massa.

La entidad terminó la última rueda de la semana con un saldo negativo de alrededor de u$s 110 millones por su intervención cambiaria. Así, acumuló ventas netas por unos u$s 420 millones en las tres primeras jornadas del mes. En el año, el rojo asciende a más de u$s 3400 millones.