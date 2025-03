El mensaje de Javier Milei tras el histórico triunfo de la selección argentina

El conjunto nacional superó con claridad a Brasil con goles de Julián Álvarez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Giuliano Simeone. El descuento de Matheus Cunha para el equipo visitante llegó tras un error en la salida del defensor Cristian Romero.

MILEI ARGENTINA.jpg

Luego de que terminara el partido, el mandatario habló con Gabriel Anello en Radio Mitre y destacó la actuación del conjunto de Scaloni: “No recuerdo en mi vida que le hayamos pegado semejante baile, morboso, a Brasil. A mí me parece que ha sido algo descomunal. No solo en la contundencia, en la cantidad de goles. Podría haber sido mucho peor para Brasil. Además, la cuestión estética. No solamente se le hizo cuatro goles, Argentina gustó, goleó y ganó, las tres G. Algo maravilloso”.

“Son un conjunto de profesionales enormes, la verdad que son talentosos, metedores y laburantes, porque el genio es 1% inspiración y 99% de transpiración. Esta gente no es solo talentosa, sino que esto si no se acompaña con trabajo no funcionaría. Quiero destacar la grandeza del cuerpo técnico”, agregó.

El jefe de Estado destacó la labor del cuerpo técnico y mandó sus felicitaciones: “La verdad son unos líderes positivos de características enormes”.

Y sobre el final volvió a elogiar a Lionel Messi por quien tiene una “debilidad” y remarcó: “Si esto fue un baile morboso, imagínese lo que hubiera sido con Messi. Eran como 10 goles”

La Scaloneta ya había asegurado su pase al Mundial 2026 tras el empate entre Bolivia y Uruguay, y con este resultado reafirmó su lugar en la cima de las Eliminatorias.

Tras el anuncio de la cuenta oficial de la Copa Mundial de la FIFA en X, el Presidente reaccionó al logro citando el tweet junto a un “VAAAAAAAMOOOOOO”, mostrando su alegría por la clasificación.

Además del presidente Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, también se manifestó en X, donde elogió el rendimiento de algunos de los futbolistas argentinos. “Mac Allister, Enzo y Juli son buenísimos”, escribió el funcionario, en referencia a los autores de tres de los cuatro goles del equipo.