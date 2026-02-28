"
El Gobierno respaldó el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán

El Gobierno Nacional respaldó el ataque en conjunto de Estados Unidos e Israel frente a Irán y manifestó su deseo de que se ponga fin a la "opresión y violación de los derechos humanos” iraníes.

“La Oficina del Presidente celebra la operación conjunta que resultó en la eliminación de Ali Khamenei, líder supremo de la República Islámica de Irán, y una de las personas más malvadas, violentas y crueles que ha visto la historia de la humanidad”, indicó el Gobierno en sus redes.

A su vez, recordó que el atentado a la AMIA en 1994 fue producto de las “atrocidades” de Khamenei y afirmó que se trató de “un acto de terrorismo internacional, planificado desde las más altas esferas del régimen iraní de la época y ejecutado por Hezbolá, el principal grupo terrorista financiado por Irán”

