El Gobierno respaldó el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán

El Gobierno Nacional respaldó el ataque en conjunto de Estados Unidos e Israel frente a Irán y manifestó su deseo de que se ponga fin a la "opresión y violación de los derechos humanos” iraníes.
“La Oficina del Presidente celebra la operación conjunta que resultó en la eliminación de Ali Khamenei, líder supremo de la República Islámica de Irán, y una de las personas más malvadas, violentas y crueles que ha visto la historia de la humanidad”, indicó el Gobierno en sus redes.