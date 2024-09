El Gobierno no descartó el cierre de Aerolíneas Argentinas

Si bien el debate inicial tuvo momentos de alta tensión, lo importante ocurrió tras la finalización de la sesión. El secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, no descartó la posibilidad de que la compañía aérea tenga que cerrar y responsabilizó de esa situación a los propios sindicatos aeronáuticos: “Hay presión sobre algunos gerentes de la compañía (los gremialistas) de distintas maneras han logrado que el gerente operacional presente la renuncia al cargo, y la compañía no puede funcionar sin gente operacional”, afirmó.

Y agregó: “Estamos lógicamente en búsqueda del reemplazo para poderla mantener funcionando y no tener que cerrar la compañía. Pero en caso de que la compañía no cuente con estos cargos cubiertos, por normativa, no puede funcionar, con lo cual, no quedaría otra que el cierre de la compañía, generado por los propios sindicalistas”, consideró el funcionario de origen cordobés que expuso en el plenario de las comisiones en Diputados.