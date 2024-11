El Gobierno celebró el índice de inflación de octubre

El Presidente Javier Milei afirmó: “Si le restamos la inflación inducida (devaluación prefijada + la inflación internacional), la inflación monetaria viene viajando al 0,2% mensual, esto es, 2,4% anual. De confirmarse dos meses más esta inflación, se bajará la devaluación mensual al 1%. Viva la Libertad, carajo!!!”

Si le restamos la inflación inducida (devaluación prefijada + la inflación internacional), la inflación monetaria viene viajando al 0,2% mensual, esto es, 2,4% anual. De confirmarse dos meses más esta inflación se bajará la devaluación mensual al 1%.

VLLC !!!

“La inflación de octubre fue del 2,7%. Desde hace tres años (noviembre 2021) que no se tenía un nivel inflacionario mensual en estos niveles. Más aún, hoy no existen los precios regulados de aquel momento, ni los ‘precios cuidados’, ni la brutal brecha cambiaria, ni el chamanismo económico del kirchnerismo. Dios bendiga a la República Argentina. Fin”, expresó el vocero presidencial, Manuel Adorni, desde su cuenta de X. También cuestionó a la oposición por asegurar que no sería posible bajar el índice del 4% mensual.