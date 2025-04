El dolar cerró en alza y se acerca al promedio de flotación

En tanto, el dólar CCL escala 1,6% a $1.201,20, mientras que el MEP avanza 1,4%, a $1.184,87.

Por su parte, el dólar blue se ofrece a $1.225 para la venta.

Estas cotizaciones se producen en medio de una aceleración de la liquidación del agro, que saltó desde US$ 159 millones el martes a US$ 241 millones, el mayor rio diario desde el 19 de febrero (US$ 330 millones).

Así, la liquidación del sector agroindustrial promedió US$ 159 millones diarios en las seis jornadas posteriores al lanzamiento de las bandas de flotación frente.

En el mercado creen que creció la demanda de importadores y por eso el dólar repunta.