El dólar blue bajó en San Juan: a cuánto cerró este martes

El oficial mayorista cayó $11 hasta los $1.361, dejando una brecha con el blue de apenas 0,1%. Mientras tanto, la cotización en el Banco Nación cedió a $1.375 y los financieros se mueven, al igual que el blue, en la zona de los $1.370.

A cuánto operó el dólar oficial

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, arrancó la jornada en los $1.380, para luego retroceder y terminar en los $1.361, $11 por debajo del cierre previo.

Valor del MEP

El dólar MEP cotizó a $1.368,32 y la brecha contra el mayorista es de 0,5%.

Valor del dólar CCL

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.370,78, por lo cual la brecha es de 0,7%.

Precio del dólar tarjeta

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.787,50.

Cotización del dólar cripto

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.366,07, según Bitso.

Valor de Bitcoin

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s111.092, según Binance.