El dólar blue rebotó este jueves: a cuánto cerró en San Juan

El dólar oficial bajó a $1.297,75 para la compra y a $1.339,62 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete cedió a $1.290 para la compra y $1.340 para la venta.

Cómo cotizó el dólar futuro

La mayoría de los contratos de dólar futuro cotizaron dispares este jueves. Los más cortos retrocedieron hasta 0,2% (de agosto a octubre), mientras que a partir de noviembre treparon hasta 0,5% (marzo 2026 lideró los avances).

De esta forma, el mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista llegará a $1.357 a fines de agosto, y a $1.503 a fines de diciembre.

A cuánto operó el dólar blue

El dólar blue rebotó $5 a $1.325 y la brecha con el oficial es de 0,1% negativa.

Valor del MEP

El dólar MEP baja a $1.328,41 y el spread con el oficial se ubica en 0,1%.

Valor del dólar CCL

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cede a $1.332,42 y la brecha se posiciona en 0,7%.

Precio del dólar tarjeta

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.742.