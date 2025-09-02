El Congreso inicia la investigación por el caso Libra

“Estamos trabajando con un propósito definido, hacia allí vamos, con las medidas de prueba que sean conducentes. Si no nos dejamos caer con todos los obstáculos que pusieron, mucho menos ahora”, le dijo a TN la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade, que forma parte de los 14 legisladores del arco opositor junto a representantes de UxP, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y el Frente de Izquierda.

La comisión se creó el 8 de abril por resolución del Cuerpo de Diputados y su finalidad estaría abocada a determinar la presunta responsabilidad del Presidente en el caso de la criptomoneda Libra. Pero los legisladores en ningún momento lograron elegir a las autoridades de la comisión, y terminaron con el secretario parlamentario Adrián Pagán coordinando las reuniones. Hubo dos intentos por destrabar la paridad —entre oficialistas y opositores— de los 28 diputados integrantes de la comisión. Ambos fracasaron.

Para el oficialismo, el 30 de julio pasado se cumplieron los tiempos de la comisión —los 90 días de trabajo— pero en la oposición sostuvieron que esos tiempos nunca se iniciaron, ya que el conteo comienza desde la designación de las autoridades, lo que, en definitiva, jamás ocurrió. Pero para evitar diferentes interpretaciones, Maximiliano Ferraro presentó un proyecto que se aprobó y modificó la resolución original, estableciendo que los tiempos de trabajo de la Comisión Investigadora serían desde la elección de las autoridades de la misma y el presidente tendrá el voto de desempate de ser necesario.

Desde el espacio que se encuentran acompañando a La Libertad Avanza, los otros 14 diputados que integran la Comisión Investigadora, mantienen, por ahora, su posición de no participar de las reuniones de las cuales se retiraron la semana pasada cuando la oposición destrabó la paridad de voluntades y consagró al “lilito” Maximiliano Ferraro presidente de la misma. En la jornada del jueves pasado la diputada Silvana Giudici del Pro fue concreta: “En cuanto al aspecto reglamentario, el plazo está terminado, el 30 de julio se cumplieron los tres meses establecidos, solo quedaba la presentación de los informes”. Aclarando que, “hay una causa que tramita no solo en Argentina, sino también en juzgados internacionales. Creo que lo que quieren mantener vivo es el escenario político y el circo para poder llegar a la elección hablando del caso”, criticó.

Entre las bancadas del Pro, la UCR, los radicales libertarios de Liga del Interior que encabeza Pablo Cervi, el MID de Oscar Zago y los representantes de los mandatarios provinciales de fuerzas locales, enrolados en Innovación Federal, dejaron en claro que la estrategia parlamentaria en la comisión es desplegada por los libertarios, el resto solo acompaña. La decisión de retirarse de la comisión el jueves pasado fue de Gabriel Bornoroni, jefe de La Libertad Avanza, y acompañada por casi todos, con la excepción del tucumano Mariano Campero de Liga, quien permaneció en el recinto y también hizo uso de la palabra.