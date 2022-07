El Banco Central: lanzó el "dólar sojero" y aceleró la devaluación del peso

La medida no entusiasmó porque se estima que el dólar real que recibirá el productor será $110 contra $85 de ahora siempre y cuando el Banco Central no les salga con la sorpresa de que los dólares solidarios no los pueden vender en el mercado de dólares financieros. Si eso llegara a suceder, la mejora del dólar no sería tal. Por eso miran con desconfianza la medida porque los deja muy expuestos. Si los dejan sin “rulo” -como se llama a esta operación de vender dólares solidarios en el MEP- no tiene sentido la medida.