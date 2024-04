Dura crítica de Daniel Vila a Milei: "No tiene un plan económico, sólo recorte"

Daniel Vila, Vendimia Solidaria 2024 (2).jpeg Foto: Nicolás Rios / Diario Uno

"Los argentinos se van a cansar de este mecanismo. O no va a tener más dólares que cambiar, que es lo ya que está pasando, como decíamos recién. Dios quiera que en algún momento se vean los buenos resultados de esta gestión, pero por ahora no observamos que haya un plan económico en absoluto. Lo único que hay es recorte: te corto, te licúo el salario, etcétera. Pero no sabemos a dónde vamos", lamentó.

"El superávit del que habla tampoco es superávit. Porque si a Edenor le deben 1.200 millones de dólares, por ejemplo, entonces ese superávit no es real. Insisto, digo Edenor para poner un ejemplo, pero en definitiva le deben a los jubilados, le deben a la educación y le deben a otros ámbitos importantísimos de la sociedad", siguió. "No hay movimiento, no hay consumo ni inversión que sirva para apuntalar la actividad. Y tampoco se ve que a corto plazo pueda aparecer todo eso", vaticinó.

Milei contra el periodismo y por qué ganó la Presidencia

"Acá nos encontramos con cosas que no están bien. Por ejemplo: la semana pasada estuvo el embajador de Israel sentado en una reunión de Gabinete. Mal. Nos mete en una pelea que no es nuestra, el Presidente. Hace días se peleó con el periodista Jorge Lanata y vive enfrentándose al periodismo. De nuevo: mal. O la compra de 24 aviones de combate que cuestan una fortuna. No hay plata y compra aviones de combate. ¿Contra quién vamos a pelear? Ahora se peleó con las prepagas y lo puso a la cabeza a mi amigo y empresario Claudio Belocopitt. Mal.", enumeró el Presidente de Grupo América en su reclamo.

Además marcó su descontento no sólo en cuanto a lo económico, sino también en torno a la forma de hacer política que tiene el mandatario. Respondió que, a pesar de que el libertario se forjó como una figura pública precisamente en programas de América TV, él prácticamente no se lo ha cruzado: "Sólo lo he visto acá en el canal algunas veces. Salvo la relación circunstancial de esos encuentros, no tengo ningún otro vínculo con él", apuntó.

Daniel Vila también habló de por qué cree que ganó Javier Milei y por qué se forjó en torno a él el fenómeno que le dio la Presidencia con el 56% de los votos. Lo resumió a un hartazgo de la sociedad con el kirchnerismo, entre otras causas: "Yo creo que había un fastidio total con ellos. Fueron muchas cosas las que pasaron; y pensemos que también fueron 12 años seguidos de su gestión, más los otros cuatro de Alberto Fernández. Eso fatiga; sobre todo cuando hay una posición tan dura y sesgada".

"El kirchnerismo hizo mucho, pero también sembró mucho odio. Y yo tengo la teoría de que esta división que hoy vivimos arrancó con la Resolución 125, con la crisis del campo (en 2008). Ahí nos empezamos a dividir y empezamos a transitar años de odio hasta llegar al hartazgo. Ese fastidio fue lo que nos llevó a hacer un giro de 180 grados; a buscar un cambio radical. Aunque fuera algo demasiado novedoso y arriesgado, desconocido. No queríamos nada parecido a lo que había. Y con el mensaje de 'la casta', el actual Presidente ganó la elección", sintetizó.

El 2001, las fake news y la vuelta de los "visitantes" a las canchas

Además de la coyuntura política actual y de los valores de las tarifas -que se llevó buena parte de la entrevista-, el empresario también dedicó algunos minutos a otros temas, como los cambios profundos en la sociedad, la problemática global de las fake news y la violencia en el fútbol.

"Yo creo que después del 2001 y de todo lo que pasó en ese momento, hubo un cambio en la política argentina. Pero los cambios no se hacen de un día para el otro, sino que toma cerca de dos décadas, por lo menos, hasta que podamos verlos. Fijémonos que los viejos políticos de aquella época ya desaparecieron de la escena, en su mayoría. Ahora hay caras nuevas y valiosas en todos los partidos, que hacen política porque la sienten y porque de verdad les gusta esa actividad", analizó.

Vila también retomó la problemática de las fake news, de la que ya ha hablado en otras oportunidades: "El jueves fui invitado a una cena en la Embajada de Estados Unidos. El embajador convocó a a una conferencia sobre la desinformación que producen las redes sociales y lo que genera este fenómeno. Es muy importante: los estados ya están pensando en legislar sobre este tema, porque es realmente grave. Los ciudadanos ya no saben qué es verdad y qué es mentira. Y ahí toman valor las marcas: la marca de América, América24.com, La Nación +, TN o Infobae, por ejemplo. Porque son las marcas las que tienen responsabilidad y prestigio y las que van a chequear la información que nos den a los ciudadanos", valoró.

Por último, ya cerrando la entrevista, en la mesa del matinal de América dedicaron algunos instantes al Superclásico que Boca le ganó a River 3 a 2 este domingo. Más allá del resultado en el estadio Mario Alberto Kempes, Vila habló como presidente de Independiente Rivadavia, que logró el ascenso a Primera en 2023, y opinó que fue positivo el hecho de que los equipos pudieran volver a enfrentarse con ambos públicos en un partido de esas dimensiones.

"Principalmente hubo un gran operativo. Después, que fuera una provincia extraña a la localía de ambos también ayudó a mantener la paz. Porque no hay comisario amigo que te permita entrar nada al estadio, por ejemplo. Y fundamentalmente, para que eventos como estos se den, debemos erradicar a los violentos. Eso es lo principal. Y todos sabemos quiénes son los violentos en nuestro fútbol", cerró.