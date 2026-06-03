La banana que integra Comedian, la polémica obra conceptual del artista italiano Maurizio Cattelan, fue sustraído este sábado del Centre Pompidou-Metz, en el noreste de Francia, aunque la pieza volvió a exhibirse pocas horas después tras el reemplazo de la fruta conforme al protocolo previsto para la instalación.
Robaron la banana de la polémica obra de Cattelan y el museo la reemplazó horas después
La obra conceptual fue retirada este sábado de la muestra. El el Pompidou-Metz denunció el hecho y la reinstaló siguiendo el protocolo original.