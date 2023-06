Declaró el matrimonio que habría ayudado a los Sena a ocultar el cuerpo de Cecilia

De acuerdo con el funcionario, las declaraciones de Obregón y González, reforzaron la teoría de que a la joven desaparecida desde el 1º de junio la asesinaron en la casa de los Sena de la calle Santa María de Oro, tras sostener una discusión con su suegra por un tema de dinero.

“Entiendo que esta situación se le fue de las manos a Marcela Acuña principalmente y que las otras personas están activamente colaborando y que colaboraron con Marcela para crear una coartada de un supuesto viaje y poder encubrir su hecho delictivo”, dijo el fiscal Cáceres, ante los medios, al finalizar la jornada de declaraciones, en la que también respondieron preguntas -como testigos- los tíos de César Sena, el presunto femicida.

En ese sentido, el funcionario agregó que esas declaraciones fueron “claves para el desarrollo de la investigación” y afirmó que tienen una línea investigativa “bastante firme”. Obregón posee una imputación por “homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en calidad de partícipe secundario”. González está imputada por homicidio agravado en calidad de partícipe necesario. La principal sospecha es que habrían ayudado a Acuña, a su esposo Emerenciano Sena y su hijo a ocultar el cuerpo de la víctima.

“Las declaraciones de todo el día de hoy vienen a reforzar lo que el Ministerio Público Fiscal está sosteniendo, creemos que próximamente vamos a tener resultados positivos en esta investigación”, declaró. Reiteró que por el momento hay muchas pruebas que producir e incorporar a la investigación pero que la hipótesis “más fuerte” es que Cecilia Strzyzowski falleció en la casa.

La pareja se convirtió en los asistentes más estrechos de los líderes piqueteros. “Leales e incondicionales”, los definen quienes los conocen. Incluso, Obregón acompañaba, en quinto lugar, la lista del Frente de Chaco que llevaba como precandidato a diputado provincial a Sena, por Socialistas Unidos. “Hasta ahora todas las personas que están detenidas considero que son los sospechosos y responsables de la participación, desaparición y posterior muerte de Cecilia”, añadió.

De esta manera ya son cuatro los imputados que hablaron. Además de Obregón y González se suman Gustavo Melgarejo, el casero de los Sena y su esposa Griselda Reinoso.

Melgarejo, por ejemplo, pidió ayer casi a última hora ampliar su declaración ante los fiscales que llevan adelante la causa. El hombre habló durante dos horas y brindó más detalles para la investigación. Uno de ellos podría ser de gran valor: dijo que llevaron el cuerpo a un basural. Por eso, hay nuevos allanamientos pedidos por el Equipo Fiscal Especial y autorizados por el juez de Garantías Nº 2 de Resistencia, Héctor Sandoval, según confirmaron altas fuentes judiciales a Infobae.

Si bien se refirió a un lugar, el imputado no supo dar precisiones sobre el supuesto basural porque -sostuvo- se quedó en el campo. También hizo referencia a una camioneta Renault Kangoo como el posible medio en el que se trasladó el cuerpo. Esa camioneta, si es encontrada, podrá ser peritada para el hallazgo de rastros de sangre y material genético en general.

“Si la información que nos brinda coincide con los datos que nosotros estamos manejando, va a motivar nuevos allanamientos. Lo que brindó debe ser corroborado con las pruebas que están incorporadas al expediente, o sea, habrá que cotejar especialmente con la información digital, lo que tiene que ver con las antenas de los celulares de las personas involucradas en este hecho”, aseguró el fiscal jueves.

Reunión con de la mamá de Cecilia con el procurador General

Gloria Romero, madre de Cecilia, mantuvo esta mañana un encuentro con Jorge Canteros, el procurador General de la provincia de Chaco, y con el fiscal de Cámara Jorge Gómez, uno de los integrantes del Equipo Fiscal Especial que investiga el hecho, para interiorizarse sobre los avances de la causa. La mujer ingresó acompañada de su otra hija a la sede ubicada en avenida 9 de Julio 236 de la ciudad de Resistencia. Lo hizo también junto a su nuevo abogado.

El encuentro ocurrió de que los fiscales que investigan el femicidio le tomó ayer declaraciones indagatorias a dos de los siete imputados y a la espera de que hoy llegue desde Córdoba un equipo de antropología forense para estudiar las muestras óseas que se peritaron en las últimas horas.

“No puedo contar nada. Estoy conforme. Me siento un poco más tranquila. Me pusieron un móvil en la puerta de mi casa. Por fin pude dormir. Tengo la cabeza más despejada. Tener un móvil en la puerta de mi casa me tranquiliza. Tengo miedo por mi hija. Me dio esperanza el fiscal, esperanza de que se resuelva. Que esta gente tenga perpetua”, dijo Gloria al finalizar el encuentro.