Declaró el exmédico presidencial y llamarán a un nuevo testigo

Cuando el profesional de la salud les preguntó cómo se produjo ese moretón, dijo que le explicaron que “fue algo involuntario, un golpe accidental en el dormitorio”. En su relato, Saavedra no recordaba quién de los dos lanzó la frase, pero aseguró que ninguno se opuso a los dichos, es decir, ambos reafirmaron la versión del golpe involuntario. En esa conversación también estuvo Alem que pasará a ser un testigo clave.

En su testimonio, el médico confirmó que vio el moretón en el ojo de la ex primera dama y aportó los chats que comprueban que le indicó un tratamiento para sanarlo. Anteriormente, Yañez había dicho que el profesional le recetó un producto desinflamatorio por un golpe que le habría dado el exmandatario.

“¿Cómo va el ojo?”, le pregunta Saavedra a Yañez el 26 de junio de 2021, a lo que la primera dama le responde: “El ojo sigue igual”.

A su vez, la abogada de Fabiola Yañez, Mariana Gallego, respaldó las palabras del médico, señalando que coincidían en detalles específicos con la declaración de su cliente. Gallego enfatizó que el hematoma, que se había vuelto visible varios días antes de la visita médica de Saavedra, había sido inicialmente reportado como un golpe involuntario.

Al salir de Comodoro PY, la letrada sostuvo que “las palabras del exmédico Saavedra coinciden en todo con lo que dijo Fabiola en su declaración, incluso el lugar donde la había revisado, que fue el playroom del chalet presidencial. El médico indicó que el hematoma era más chico, pero habían pasado varios días hasta que él la revisó en persona”.

En respuesta a la versión de Fernández, la declaración de Saavedra aporta una perspectiva crítica que parece desestimar la teoría del tratamiento estético y reafirma la narrativa del golpe, que se alinea con la denuncia de Yañez.

Textualmente, el exmédico declaró: “Le preguntamos qué había pasado, nos dicen que había sido un golpe involuntario accidental en la cama, no recuerdo si lo dijo ella o él, que había sido un golpe sin querer en el dormitorio, en la intimidad y fue un relato natural, sonó sincero, no hubo controversia, no detecté nada extraño, era un contexto sumamente amigable”.

Saavedra se desempeñaba como médico de Alberto Fernández desde el 2008 y mantenía una relación exclusivamente médico-paciente con el expresidente. Fabiola Yañez no lo eligió como médico de cabecera y, tal como pudo saber este medio, ella realizaba consultas de manera particular sin notificarlo a la Unidad Médica Presidencial (UMP).

Tras los dichos del exmédico presidencial, la Justicia va por un nuevo testigo que reafirme la pista del golpe. (Foto: EFE / Enrique Garcia Medina)

No obstante, la ex primera dama sí confió en él para realizarse varios controles. A la familia presidencial la podía atender cualquier médico de la UMP según el día que le tocaba la guardia y nunca hubo necesidad de derivar a Fabiola a otro profesional o institución. Ni por abuso del alcohol ni afecciones psíquicas. Yáñez no tenía una patología o enfermedad de base, relató el exmédico.

El médico Federico Alem, un nuevo testigo clave en el caso por violencia de género

Luego del testimonio de Federico Saavedra, la fiscalía avanzará para solicitar que se llame a declarar al médico Federico Alem, quien le recetó a Yañez los medicamentos para tratar el golpe y fue mencionado por el exmédico presidencial.

En ese sentido, cobra relevancia lo que pueda aportar Alem, especialmente si corrobora lo que mencionó Saavedra. Es así que la fiscalía continúa tratando de reconstruir los hechos de violencia de género denunciados por la ex primera dama en la Quinta de Olivos.

El próximo 12 de septiembre será el momento de la declaración de Sofía Pacchi, la ex amiga de Yañez que fue mencionada por Daniel Rodríguez, ex intendente de la Quinta de Olivos.