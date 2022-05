Cristina Kirchner: "Algo, alguien o algunos están fallando"

En ese contexto, planteó que actualmente "hay una insatisfacción democrática grande, la plata no alcanza, no llegan a fin de mes", y habló de "un segmento de los trabajadores en relación de dependencia pobres".

Este fenómeno inédito, según su análisis, es "producto de dos políticas: la concentración de los ingresos, distintos métodos de apropiaciones de rentabilidades, y de una política de salarios bajos".

"Si uno tiene y ha decidido ser un modelo de producción y de exportación con bajos salarios, tenemos que tener dólares en el Banco Central. Ahora, si soy de exportación y producción, si además tengo bajos salarios, si además me faltan dólares, bueno, hay que revisar algunas cosas porque algo, alguien o algunos están fallando", cuestionó.

Cristina Kirchner: "Pelea no hay, sí hay debate de ideas"

En otro tramo de su discurso, la vicepresidenta Cristina Kirchner destacó que desde los medios de comunicación "se plantea que hay una pelea en el Poder Ejecutivo".

"Busqué la palabra pelea, a mí me gusta mucho eso de la etimología de las palabras. Cada palabra tiene un significado y un simbolismo, y crea sentido común en cada uno que lo escucha. Pelea: gente que se agrede físicamente, o practica un deporte bajo reglas determinadas pero a los golpes", explicó.

"¿Qué es pelea? (Significa que) se están pegando, se están golpeando, no hay posibilidades de que haya algo bueno en una pelea", continuó, y aclaró: "Yo no le pegué a nadie, a mí tampoco no me pegó nadie, así que lo que está pasando el Poder Ejecutivo, pelea no es".

Luego, profundizó: "Veamos, ¿Qué otra cosa podemos estar haciendo? Me interrogo y pienso... discutir... y busco discutir etimológicamente, y tampoco se acerca a esto porque es casi una definición que tiene que ver con la interlocución, una forma de interlocutar con alguien. Y digo yo, vamos por debate. Dicho y hecho".

Kirchner abrió un paréntesis en su alocución y reflexionó: "Pelea es nombre femenino, ¿debate qué es? Masculino. El debate, la pelea. No creo en las casualidades, para nada, y menos con cierta gente y cierta prensa, mucho menos".

Y por último, concluyó: "Debate: nombre masculino, discusión en la que dos o mas personas opinan acerca de uno o varios temas, y en la que cada uno expone sus ideas y defiende sus opiniones e intereses. Debate de ideas. Pelea no hay, sí hay debate de ideas".