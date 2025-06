Cristina Fernández confirmó que será candidata

En una entrevista brindada a C5N, la expresidente justificó su candidatura a la Legislatura bonaerense: "Tenés que ir al lugar, en donde servís en el momento oportuno".

Con una crítica indirecta al gobernador Axel Kicillof por mantener el desdoblamiento en las elecciones provinciales, dijo: "Los hombres no hacen política igual que las mujeres. El hombre si no se hace lo que dice, se pierde. Yo no tengo ese problema, si me tengo que retractar lo hago" aunque afirmó que "jamás le pediría nada a nadie" y llamó a "colaborar todos".

Sobre el calendario electoral, señaló que las "PASO van a tener que ser reinstaladas", y en paralelo, remarcó que "hay que modificar la Constitución para que se vote cada cuatro años". "La estrategia del desdoblamiento no sería la más aconsejable", subrayó.

En ese aspecto, observó que el "desdoblamiento decidido por Macri fue un gran error, finalmente le costó salir tercero y muy lejos de los otros dos", analizó las elecciones porteñas.

Además, agregó que el "peronismo hizo un buen papel en la ciudad de Buenos Aires producto de una lista con la cual se pudo construir una unidad".

Sobre la unidad, observó que tal vez "permita ganar" pero "si estás dividido seguro que perdés y perdés mal".

Y puso como ejemplo la candidatura presidencial de Alberto Fernández: "En la unidad del 2019 convoqué a todos los que me habían puteado durante mucho tiempo y construimos una lista de unidad. Ganamos en la primera vuelta y ganamos en la primera vuelta, no era fácil porque se construyó

"Cambiamos el escenario, una estrategia ganadora, tal vez la persona... muchas veces cuando alguien llega por un proyecto colectivo del cual no se siente de todo parte o no entiende lo colectivo de la política, termina en una aventura personal", cuestionó al expresidente Fernández.

"Eso fue lo que hice en el 2019, había que hacerlo porque el sistema había colocado a quien era la persona más representativa en el sillón de los acusados, si después los que tienen que ejercer la representación no entienden..."

Consultada sobre la posibilidad de que la Corte Suprema fallé en su contra y confirme la sentencia en la causa Vialidad que le impediría presentarse en la elección, remarcó: "Presa o muerta, pero es una cosa que pueda detenerte en las decisiones que vos tenés que tomar, en absoluto".

La crítica al Gobierno de Milei

"Estamos con una derecha antiestado muy cruel y un tanto esotérica para mí gusto", afirmó Fernández de Kirchner en una entrevista brindada a C5N.

"La única ventaja de cumplir muchos años es de haber visto muchas cosas", relativizó y evaluó que "este modelo económico, que es un modelo de dólar pisado, barato, cepo al salario, y de repente esta situación social que se vive, este ajuste", dijo en referencia a la manifestación en Obelisco de los residentes del Hospital Garrahan que reclaman por una mejora salarial.

Sobre el plan económico del Gobierno, analizó que Milei "copia la tablita de Martínez de Hoz" y comentó que la dictadura cívico militar en 1976 "recibió un país muy desendeudado, con lo cual le permitió aguantar la plata dulce por muchos años".

Sobre el periodismo, cuestionó las "críticas recibidas" por sus formas de gobernar frente a los trabajadores de prensa que le reclamaban "queremos preguntar" y la diferencia con Milei: "Ahora aceptan cuando van a hacer un reportaje en la Casa Rosada que le editen" la nota.

"Es un gobierno deuda dependiente, hoy sostenido por el Fondo con un altísimo nivel de endeudamiento", dijo y reiteró que en ese contexto "el default no es un escenario de fantasía lejano".

Advirtió que hoy “la patria está en peligro” y hizo especial énfasis en el DNU 70/23, que “duerme el sueño de los justos”. “Fue una reforma constitucional encubierta en favor de los sectores concentrados de la economía y de la extranjerización de la economía. Si hubiera sido al revés, ¿cuánto hubiera durado?“, acusó.