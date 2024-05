Choque de trenes: Gobierno no descarta un "error humano"

“Nosotros, desde que llegamos, hemos reemplazado la vía del San Martín dos veces, por el robo de cables. La última vez hicimos una bóveda de cemento para evitar que vuelva a suceder, pero igual fue vandalizada con picos”, explicó Mogetta.

Respecto de la posibilidad de privatizar Trenes Argentinos, Mogetta afirmó que “no hay que descartar nada”, pero advirtió que “de hacerlo, hay que hacer controles sobre las concesiones. Privatizar no garantiza nada”.

En cuanto a la desinversión de las gestiones anteriores, el secretario de Transporte indicó: “Estamos juntando toda la documentación para aportar a la investigación que haya en la Justicia”. Además, informó que “ya compramos tres locomotoras para el tren San Martín, que van a llegar en 10 o 12 meses”.

“Fue un desmanejo total. Había gerentes que no entendían nada de trenes. Marinucci era uno de ellos, que no sabía nada y era presidente de las dos empresas, la de infraestructura y la de operaciones. Y no hizo ninguna obra, pero hoy sale a decir que no hay inversión”, sentenció.

Mogetta detalló también el protocolo de bloqueo absoluto que se utiliza en estos casos: “Cuando el tren llega a Ocampo tiene que frenar y lo hizo durante 5 minutos”. Y aclaró: “Ahí le pide a Palermo que de la autorización de vía libre y se la dieron, pese a que no estaba liberada”.

“Hoy estamos abocados a través de la empresa Trenes Argentinos en investigas las causas de lo sucedido para que no se repita, y además acompañar a las familias de los pasajeros heridos”, afirmó.