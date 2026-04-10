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Con esta rutina de cinco minutos se activa el cerebro

Estas micro-rutinas funcionan porque estimulan la plasticidad cerebral, aumentan el flujo sanguíneo y reducen el estrés, tres factores clave para un cerebro más ágil.

En un mundo acelerado, cuidar el cerebro parece una tarea que demanda tiempo. Pero la neurociencia demuestra que pequeñas intervenciones, de apenas cinco minutos, pueden mejorar la memoria, la claridad mental y la salud y bienestar general. Estas micro-rutinas funcionan porque estimulan la plasticidad cerebral, aumentan el flujo sanguíneo y reducen el estrés, tres factores clave para un cerebro más ágil.

Rutinas de 5 minutos para activar la memoria y la concentración

1. Respiración 4-2-4 para oxigenar el cerebro

Inhalá 4 segundos, retené 2 y exhalá 4. Este patrón regula el sistema nervioso, reduce cortisol y mejora la atención. Harvard Health destaca que la respiración y la meditación consciente aumentan la actividad en áreas vinculadas a la memoria de trabajo.

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2. Lectura ultrabreve

Leé un párrafo de un libro, una noticia o un texto desafiante. La lectura activa redes neuronales complejas y mejora la retención. Estudios de la University of California muestran que incluso breves estímulos cognitivos fortalecen la plasticidad cerebral.

3. “Brain warm-up”: sumar, restar o cambiar de idioma

Hacé operaciones simples (23+18, 56−19) o traducí mentalmente palabras al inglés. Este tipo de micro-desafíos activa el lóbulo frontal, clave para la memoria y la toma de decisiones.

Realizar caminatas es uno de los hábitos recomendados para incorporar a tu salud física.

4. Caminata consciente de 5 minutos

Movete suavemente mientras prestás atención a la respiración y al entorno. La American Psychological Association señala que el movimiento ligero aumenta el flujo sanguíneo al cerebro y mejora la claridad mental.

5. Recordatorio activo

Elegí un recuerdo del día anterior y reconstruí detalles: olores, colores, frases. Este ejercicio fortalece la memoria episódica y entrena la capacidad de evocación.

6. “Desconexión sensorial”

Cerrá los ojos durante 2 minutos y escuchá sonidos del entorno. Reducir estímulos visuales mejora la concentración y calma la mente, según estudios del NIH.

Pequeños hábitos, grandes cambios en el bienestar

Estas rutinas funcionan porque son sostenibles: no requieren equipamiento, no demandan tiempo y pueden repetirse varias veces al día. La clave está en la constancia. Cinco minutos bien usados pueden mejorar la memoria, reducir el estrés y darle al cerebro el descanso activo que necesita para funcionar mejor. Elegí una de estas rutinas y probala hoy. Tu cerebro responde más rápido de lo que imaginás.

FUENTE: Diario Uno

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