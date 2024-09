Caso Loan: los padres pidieron excavar un campo de 9 de Julio

Por eso, los papás le pidieron a la jueza que investiga el caso, Cristina Pozzer, que haga las averiguaciones necesarias “con el fin y objeto del posible hallazgo de restos humanos o materia orgánica compatible con ellos” y “considerando seriamente que a Loan lo hayan querido ocultar, retener o directamente disponer de su integridad”.

En el documento también indicaron: “No existiendo pista seria y segura acerca de la manera en que dispusieron de nuestro hijo, solicitamos y sugerimos que haga lugar a la medida con el mismo grado de dolor e incertidumbre que el de esperanza de que no se encuentre nada ni nadie allí”.

El tío de Loan declaró por segunda vez y apuntó al comisario

La semana pasada, Antonio Benítez, el tío del nene de cinco años y uno de los imputados en la causa por su desaparición, volvió a declarar ante la jueza Cristina Pozzer Penzo y apuntó sus sospechas al excomisario Walter Maciel, que también está detenido.

“La verdad que todo fue muy raro, por eso el chico no se perdió, si no lo hubiésemos encontrado esa misma tarde”, sostuvo. Tampoco descartó la teoría del accidente y manifestó: “No sé por qué Laudelina no dice la verdad”.

image.png

Luego de que su abogado, Ricardo Ozuna, presentara el pedido de ampliación de indagatoria en el Juzgado Federal de Goya, se esperaba que el tío del chico quebrara el pacto de silencio. Sin embargo, solo habló de sus sospechas y apuntó contra el comisario Maciel.

“Hay muchas cosas, eso del tema del botín me resulta raro. Maciel siempre anduvo acompañado de un policía y en ese momento del botín estuvo solo”, sostuvo Benítez.